中國赴日本旅客雪崩下滑？謝金河看數據：擋不住中國人觀光旅遊衝動

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 日本高市早苗首相11月初因台灣有事可能構成日本存亡危機的堅定表態，使得中國外交部呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，日本政府觀光局昨日公布11月外國旅客數據，中國遊客仍高居第二，僅次於韓國，且較去年同期更高。財信傳媒董事長謝金河表示，中國一再禁止，仍擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。

根據日本政府觀光局數據顯示，11月從中國來日本的遊客為56萬2600人，相較於10月的71萬人次雖有所下滑，但與去年同期相比，增幅為3%。此外，外國遊客整體數相較過往同期仍創新高，訪日外國遊客數達到351萬8000人，比去年同期增長了10.4%，創下11月份的歷史最高紀錄。相較去年11月，韓國增加10%，達到82萬4500人；台灣增加11.1%，達到54萬2400人；美國增加22.2%，達到30萬2500人。

謝金河表示，在中國全面封殺日本觀光的禁令下，日本公布今年前11月的到訪日本旅客高達3906萬人次，已經超過去年全年的3687萬人次，而且，今年一定可以突破安倍在首相任內提出的服務業出口，全年到訪日本的外國旅客逾4000萬人次的目標。

大家最關注的是中國禁止赴日本旅遊，謝金河認為，原先大家心想中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，結果發現跟大家原來想的不一樣。今年前三季中國到訪日本的旅客748.48萬人次，前11個月到876.58萬人次，這兩個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位，領先韓國的848.53萬人次。台灣的觀光客10月59.95萬人次，11月54.24萬人次，前11個月617.5萬人次，居第三位。

謝金河指出，這顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班，仍然擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。台灣今年前11月也超過去年全年的604萬人次。值得一提的是美國客明顯增加。日本的觀光業之所以吸引人，一方面是日本人的和善，日本的乾淨，景點的美，還有在日本街頭隨便找吃的，也很少會遇到不好吃的。

謝金河提到，這次新潟行，自己對村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺。村上市的盬引鮭可以延伸到千年歴史，居民傳承古法捕鮭魚，並且把捕獲的鮭魚用風乾的方式保存。他們本來要示範捕鮭魚，但天氣不好，後改看殺鮭魚及鹽漬的處理。在村上的街頭，很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚。在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！

