中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來
中日外交關係持續緊張，北京當局近期建議民眾避免前往日本旅遊，引發史上罕見的大規模退票潮。這波政治風波不僅重創中國航空業，更對日本觀光產業造成衝擊，但同時也為台灣旅客創造前往日本旅遊的絕佳時機，日本旅遊達人林氏璧便呼籲台灣民眾把握機會前往日本觀光，「日本旅遊有事，就是台灣有事！」
中國飛日本近50萬張機票取消
根據《南華早報》報導，中日外交爭端影響，自15日開始，中國各大航空公司的數據顯示，已有約49萬1000張前往日本的機票遭到取消，損失金額高達數十億元人民幣，約合新台幣448億元。受影響最嚴重的航線集中在上海至東京、大阪等熱門路線，中國國航、南方航空及東方航空等主要航空公司都面臨重大財務損失。
估計減少３分之１中國旅客
日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專發文表示，雖然目前資訊尚未獲得全面證實，但如果消息屬實，將對日本觀光業造成非常顯著的影響。他指出，根據今年統計，中國遊客每月赴日人數約80萬人次，若退票潮持續發酵，預估年底將減少３分之１的中國旅客。另外，他在日本旅館業界工作的朋友也透露，11月原訂的中國旅遊團訂房已幾乎全數取消。
台灣人可趁機去日本旅遊
面對這波中日外交風波，林氏璧直言「日本旅遊有事，就是台灣有事」，呼籲台灣民眾此時可支持日本旅遊，「日本機票買起來」。他也在貼文中表示，自己很想再去一次忍野八海，並詢問網友想去哪些日本景點。
日本觀光品質提升
文章曝光後，引發台灣網友熱烈討論，不少人認為現在正是前往日本的絕佳時機，「旅遊品質會變更好，日本機票買起來」「看來現在正是前往日本的好時機，飯店可能較便宜，風景區沒那麼多人」「希望中國能堅持到櫻花季結束」「太棒了！12月福岡、１月京阪，飯店機票都訂好了」。也有網友分享親身經歷指出，「昨天在東京迪士尼仍有少數不顧北京反對的人，但真的少了很多，連我女兒都說：昨天玩得特別開心呢」。
▲林氏璧呼籲，台灣人可在此時前往日本旅遊。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
日本自助旅遊中毒者
網址：https://www.facebook.com/share/p/17x8Jo6F53/
更多食尚玩家報導
週休三日連署過關了！勞動部「這時」將回應，網友兩派論戰：物價恐上漲
別只會買化妝品、藥品！網友推薦日本必買藥妝Top10，１物超便宜又耐用
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
不只普發１萬！「這地方」每人多領2000元，發放時間、資格一次看
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
慘！我只是搭個渡輪旅遊...行李全變海上漂再見了 不滿僅獲賠5萬
一名澳洲旅客札佩瑞里（Alice Zamparelli），本月23日從泰國龜島搭渡輪，欲前往蘇梅島，但上傳沒多久，發現一大堆的行李在海上漂，而且幾乎都撈不回來，包括札佩瑞里的行李也找不回來。最後札佩瑞里獲賠5萬泰銖（約新台幣48660元），但她表示這遠比她的行李價值低很多，而且這還是她「努力爭取來的數字」。鏡報 ・ 15 小時前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 1 天前
明年3月起平日住宿也補助 交通部：鼓勵國人多休假
不少民眾認為國內住宿花費高，也因此減低國旅意願。有立委質疑，現行補助對國旅助益有限，交通部表示，明（2026）年3月開始，平日住宿都會有相關補助，鼓勵國人在平日休假。而民眾雖然表示樂見，但也認為還是要從景點及交通等基本面項改善，國旅意願才會提高。公視新聞網 ・ 1 天前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日本「最無聊城市」總是被跳過！名古屋如何用永續搶旅客、拚觀光？
當日本全國飽受「過度旅遊」之苦，第四大城名古屋卻渴望遊客湧入。這座豐田汽車的工業重鎮，因其「無聊」標籤，長期被觀光客跳過。它能擺脫沉悶形象，以「城市型健康旅遊」模式，找到觀光與生活的完美平衡嗎？受到日圓貶值影響，日本可說到處都是觀光客，日本人視為「觀光公害」的「過度旅遊」現象（Overtourism遠見雜誌 ・ 21 小時前
虎航優惠快衝！今全航線799元起飛「日韓澳門」 華航黑五全面8折
年底航空業促銷，台灣虎航今天（11/26）上午10時祭出全航線單程未稅799元起限時開搶，澳門、韓國、日本、越南、泰國均有優惠；中華航空官網則是提供黑五限時優惠，全面8折起，有意出國的民眾可下手搶便宜。太報 ・ 20 小時前
陸客大退潮！赴日旅遊最佳時機到了？達人「直球回答」實測數據曝光
近來中日關係緊繃，中國外交部領事司呼籲「近期暫勿前往日本」。隨後，《南華早報》引述資深航空分析師指出，自11月15日起，中國航空公司約有49萬1000張赴日機票遭取消，其中上海出發航班退票比例最高，損失達數十億人民幣。在大批陸客紛紛取消赴日旅遊後，不少人開始討論，現在是否正是前往日本旅遊的「好時機」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
力麗觀光現金放大術！推「萬元入住」優惠方案 超值組合32折起
普發現金開始提領，且冬季旅遊需求同步升溫，力麗觀光自即日起至2026年2月13日間推出「萬元入住」優惠系列方案，以1萬元即可享雙城漫遊、二泊三食、四天三夜等多款冬日行程，主打「自由搭配」、「彈性入住」、「一次滿足」，讓旅人以最輕鬆的方式擁抱溫泉、鍋物與山湖風光，一次滿足冬季放鬆所需。中時財經即時 ・ 1 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 1 天前
史上首次！新港媽祖登阿里山迎曙光 飯店推住房專案吸客與神同行
歲末時節的阿里山除了迎曙光外，老字號的阿里山賓館響應「阿里山神旅行抵嘉」宗教活動，新推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，旅客於12月18日至20日入住4人房型一泊二食專案，每人4980元起，三天兩夜連住兩晚享88折，「阿里山神旅「」堪稱2025歲末祈福小火車之旅最大亮點。中時新聞網 ・ 1 天前
嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠
嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山自由時報 ・ 1 天前
走進臺中特色步道森呼吸
記者李佩玲／專題報導 臺中市擁有多條特色登山健行步道，如兼具自然保育與文學意象的「大坑5－1號步道」、以蜿蜒階梯與遼闊視野聞名的「萬里長城登山步道」、可一邊散青年日報 ・ 1 天前
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑
怕爆！日媒訪中國遊客一提「習近平」秒閉嘴落跑EBC東森新聞 ・ 1 天前
鼓勵民眾國旅 多處觀光亮點場域推免費入園 (圖)
觀光署25日表示，全台多處觀光亮點場域推出免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，其中阿里山林鐵祭出周邊6個鄉鎮消費滿額即可參加抽獎。中央社 ・ 1 天前
墾丁最新海景房！易遊網獨賣風華渡假酒店墾丁館限時55折贈早晚餐
【陳揚盛／綜合報導】嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。迎接「風華渡假酒店－墾丁館」12/1展開試營運，易遊網獨步官網與各大訂房平台，搶先推出獨家首賣優惠專案，全館房型限時下殺55折起至11/28，依房型人數加贈早晚餐之外，訂房加購高鐵票還可享78折起，喜愛體驗新飯店的旅客，務必要把握這次獨家首賣搶先解鎖。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉翠峰湖太平山 沉浸山林之美
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美，中華旅…中華日報 ・ 1 天前