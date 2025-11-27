中國赴日機票49萬張取消！旅遊達人曝當地現況：台灣人日本機票買起來

中日外交關係持續緊張，北京當局近期建議民眾避免前往日本旅遊，引發史上罕見的大規模退票潮。這波政治風波不僅重創中國航空業，更對日本觀光產業造成衝擊，但同時也為台灣旅客創造前往日本旅遊的絕佳時機，日本旅遊達人林氏璧便呼籲台灣民眾把握機會前往日本觀光，「日本旅遊有事，就是台灣有事！」

中國飛日本近50萬張機票取消

根據《南華早報》報導，中日外交爭端影響，自15日開始，中國各大航空公司的數據顯示，已有約49萬1000張前往日本的機票遭到取消，損失金額高達數十億元人民幣，約合新台幣448億元。受影響最嚴重的航線集中在上海至東京、大阪等熱門路線，中國國航、南方航空及東方航空等主要航空公司都面臨重大財務損失。

估計減少３分之１中國旅客

日本旅遊達人林氏璧在臉書粉專發文表示，雖然目前資訊尚未獲得全面證實，但如果消息屬實，將對日本觀光業造成非常顯著的影響。他指出，根據今年統計，中國遊客每月赴日人數約80萬人次，若退票潮持續發酵，預估年底將減少３分之１的中國旅客。另外，他在日本旅館業界工作的朋友也透露，11月原訂的中國旅遊團訂房已幾乎全數取消。

台灣人可趁機去日本旅遊

面對這波中日外交風波，林氏璧直言「日本旅遊有事，就是台灣有事」，呼籲台灣民眾此時可支持日本旅遊，「日本機票買起來」。他也在貼文中表示，自己很想再去一次忍野八海，並詢問網友想去哪些日本景點。

日本觀光品質提升

文章曝光後，引發台灣網友熱烈討論，不少人認為現在正是前往日本的絕佳時機，「旅遊品質會變更好，日本機票買起來」「看來現在正是前往日本的好時機，飯店可能較便宜，風景區沒那麼多人」「希望中國能堅持到櫻花季結束」「太棒了！12月福岡、１月京阪，飯店機票都訂好了」。也有網友分享親身經歷指出，「昨天在東京迪士尼仍有少數不顧北京反對的人，但真的少了很多，連我女兒都說：昨天玩得特別開心呢」。

▲林氏璧呼籲，台灣人可在此時前往日本旅遊。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

日本自助旅遊中毒者

網址：https://www.facebook.com/share/p/17x8Jo6F53/

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章