中國赴日觀光客減少 日本去年外國旅客人數仍創新高

（德國之聲中文網）日本國土交通省週二（1月20日）公布統計數據指出，2025年入境日本的旅遊人數達到4270萬人次新高，超越2024年的近3700萬人，並首次突破4000萬人次大關，正朝日本政府2030年達6000萬人次的目標邁進。

數據也顯示，近期中日緊張關係之下，去年12月的中國觀光客較前年同期大幅下滑約45%，降至約33萬人。日本首相高市早苗去年11月稱，若「台灣有事」，可能構成日本軍事的「存立危機事態」，引發中國不滿並採取一系列對日經濟制裁，北京政府多次呼籲民眾避免前往日本旅遊，許多中國航空公司也削減赴日航班至今年3月。

中國是日本觀光客最大來源地，2025年前九個月，中國觀光客共近750萬名、約佔所有外國觀光客的四分之一。受日幣貶值吸引，中國觀光客第三季的消費金額就達約37億美元。日本免稅店12月份銷售額大幅下滑，也凸顯中國觀光客驟減對日本零售業的影響。

對此，日本國土交通大臣金子恭之表示「會盡一切努力確保有意前往日本的中國民眾能夠盡快成行，也希望那一天能早日到來。」他並指出，儘管12月中國旅客人數下滑，日本「仍成功吸引其他許多國家與地區的旅客，足以彌補缺口」，包含來自歐洲、美國與澳洲的旅客。

觀光收入續增 日本面臨過度觀光挑戰

日本交通公社（JTB）預測，由於來自中國與香港的需求減弱，今年日本整體旅客人數將較2025年「略為下降」；然而，因住宿價格上升、旅客消費力強勁，日本觀光收入預計仍將成長。此外，隨著重複造訪日本的旅客增加，觀光地點正從大城市擴散至鄉村地區。

日本政府表示，希望將觀光客更平均分散至全國各地，因京都等熱門景點的過度擁擠問題引發愈來愈多抱怨。與義大利威尼斯等全球觀光熱點類似，這座古都的居民反彈聲浪持續升高。

鄰近東京僅數小時新幹線車程的京都，以藝伎表演與佛教寺院聞名，當地居民抱怨，有不尊重的觀光客為了拍照騷擾藝伎，造成交通壅塞與垃圾問題。

日本政府也在其他地區採取措施改善觀光秩序，包括對攀登富士山的登山客收取費用及設定每日人數上限。2024年，政府也曾在一家便利商店外短暫設置圍欄，防止民眾站在馬路上拍攝一處的由雪覆蓋的富士山景觀。

