中國赴日觀光雪崩下滑？謝金河點數據反駁

[NOWnews今日新聞] 中、日關係持續緊張，中國政府對日本祭出一連串報復，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，雖然外界猜測中國觀光客一定出現雪崩般的下滑，但今年前11月到訪日本旅客人次已超過去年，預估全年人次將超過4000萬，且這兩個月中國到訪日本旅客增加128.1萬人次，仍居首位。

今年前三季中國到訪日本的旅客748.48萬人次，前11個月到876.58萬人次，這兩個月增加128.1萬人次，中國觀光客仍居首位，領先韓國的848.53萬人次。台灣的觀光客10月59.95萬人次，11月54.24萬人次，前11個月617.5萬人次，居第三位。

謝金河表示，這顯示中國雖禁止國人赴日本旅遊，包括取消航班，仍然擋不住中國人赴日觀光旅遊的衝動。台灣今年前11月也超過去年全年的604萬人次。值得一提的是美國客明顯增加。

謝金河認為，日本的觀光業之所以吸引人，一方面是日本人的和善、日本的乾淨、景點的美，還有在日本街頭隨便找吃的，也很少會遇到不好吃的。他也回憶這次新潟行，其實他對村上市的鹽引鮭及村上祭特別有感覺。

謝金河認為，在村上的街頭，很多百年老店在餐廳內都掛滿風乾後的鮭魚。在這個淳樸的小村落裡，鮭魚文化撐起全市的經濟及觀光，這是日本觀光的底氣！

