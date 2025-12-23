中國超模何穗復出 為陳偉霆生子「別要求超人媽媽」

何穗登上「時尚芭莎」雜誌封面，產後狀態極好。（取材自微博）

中國超模何穗與港星陳偉霆官宣生子後，迎來產後復出，她登上「時尚芭莎」雜誌封面，小腹平坦、四肢纖細，盡顯頂級超模的氣場。

何穗接受雜誌訪問，回應懷孕停掉的工作會不會有遺憾？她說做完決定就不再後悔了：「有些事，它發生了就是發生了，你不可能接所有工作，懷孕就是要有10個月……這是很正常的事情。」

被問到是否想再去走秀？何穗說不抗拒，但目前出差、過夜會擔心很想寶寶：「暫時不想讓這種矛盾的事情發生。」她透露在家人的支持照顧下，自己仍然會有小小的焦慮情緒：「如果得不到這麼多支持的女性，她們要難太多了，道理我們都懂」。

何穗呼籲不要要求「超人媽媽」：「接受不是滿分的自己。」

何穗2021年被狗仔拍到與陳偉霆戀愛，只不過從沒承認，一公開就是結婚生子。陳偉霆早前透露，孩子的誕生並不是「突然」，而是計畫的安排；他與何穗都不想把小朋友藏起來，而是更希望等孩子長大後知道，自己的出生是被祝福的。

