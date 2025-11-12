中國超狂髮廊「剪一次5.1萬元」！店家喊預約爆滿：想來要排隊

中國超狂剪髮「一次5.1萬元」！店家喊預約爆滿：想來要排隊。圖／翻攝自微博

剪一次頭髮花多少錢才合理呢？中國西安一家髮廊近日推出「給創辦人剪髮」活動，一次要價11800人民幣（大約新台幣5.1萬元），廣告曝光後引起外界質疑，大酸「有哪些大聰明去了」。不過，該髮廊工作人員表示，預約人潮眾多，若想享受到這項服務，還需要排隊。

根據中國《極目新聞》報導，西安近日一家髮廊的廣告格外引人注目，號稱花11800人民幣，就可以給「創始人剪髮」，該廣告遍及公車、高速公路收費站，廣告下方還標註「全國直營800多家門市」，號稱在西安、蘭州、杭州、北京、天津、洛陽、佛山等10多個城市都有分店。

有媒體致電詢問北京某門市，工作人員表示，董事長目前人在西安，只有當地可以預約這項服務，目前北京尚不開放預約。該品牌客服人員也說明，預約時間依照顧客時間安排，目前11800元只是「單次剪髮」，沒有附加其他服務，「現在預約人數多著呢，需要排隊」。

新聞曝光後引起網友質疑，紛紛表示「我有沒有11800根頭髮」、「這價格夠請私人造型團隊了」、「你還真信有人會去啊，搞噱頭薅流量呢」，更有人大酸「我就想知道有哪些大聰明去了」。

據悉，該家髮廊於2019年成立，企業資本額為50萬元，實際推出該活動的目的仍有待確認，雖然主要都是批評聲，不過也已經成功勾起民眾的好奇心。



