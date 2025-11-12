中國超狂髮廊「剪一次5.1萬元」！店家喊預約爆滿：想來要排隊
剪一次頭髮花多少錢才合理呢？中國西安一家髮廊近日推出「給創辦人剪髮」活動，一次要價11800人民幣（大約新台幣5.1萬元），廣告曝光後引起外界質疑，大酸「有哪些大聰明去了」。不過，該髮廊工作人員表示，預約人潮眾多，若想享受到這項服務，還需要排隊。
根據中國《極目新聞》報導，西安近日一家髮廊的廣告格外引人注目，號稱花11800人民幣，就可以給「創始人剪髮」，該廣告遍及公車、高速公路收費站，廣告下方還標註「全國直營800多家門市」，號稱在西安、蘭州、杭州、北京、天津、洛陽、佛山等10多個城市都有分店。
有媒體致電詢問北京某門市，工作人員表示，董事長目前人在西安，只有當地可以預約這項服務，目前北京尚不開放預約。該品牌客服人員也說明，預約時間依照顧客時間安排，目前11800元只是「單次剪髮」，沒有附加其他服務，「現在預約人數多著呢，需要排隊」。
新聞曝光後引起網友質疑，紛紛表示「我有沒有11800根頭髮」、「這價格夠請私人造型團隊了」、「你還真信有人會去啊，搞噱頭薅流量呢」，更有人大酸「我就想知道有哪些大聰明去了」。
據悉，該家髮廊於2019年成立，企業資本額為50萬元，實際推出該活動的目的仍有待確認，雖然主要都是批評聲，不過也已經成功勾起民眾的好奇心。
更多鏡報報導
13歲男學生不滿遭同學長期霸凌 持刀猛刺對方「推入水中」驚悚過程曝光
號稱治百病！40歲女狂擦「網紅神藥」全身布滿蛇紋 醫師揭驚人成分
女童為撿錢不慎落水！年輕老闆跳水救人意外揭發「長期虐待」黑幕
其他人也在看
AI導入課程 南應大刺繡賽獲佳績
記者汪惠松∕永康報導 台南應用科大服飾設計管理系積極推動跨領域創作，將ＡＩ導入刺繡課…中華日報 ・ 17 小時前
崑大空設系奪ISARCH國際設計獎
記者汪惠松∕永康報導 崑山科大空間設計系參加西班牙國際設計競賽，與來自全球約五十五個…中華日報 ・ 17 小時前
巴西COP30 貝倫特產莓果粥
聯合國氣候峰會正在巴西貝倫舉辦，當地盛產的1種莓果，阿薩伊果，是營養價值豐富的超級食物，也是亞馬遜原住民的主食。不過，近年受到氣候變遷和森林砍伐，面臨環境威脅。聯合國氣候峰會會場，特別請來廚師設攤...大愛電視 ・ 1 天前
他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！
生活中心／饒婉馨報導鳳凰颱風襲台，「烤雞特攻隊」高屏嘉義店業者昨（12）日，在臉書發文點名「9縣市週三沒放假」就請吃100隻烤雞，結果預測失敗，老闆霸氣在南投及台東定點各「放生」100隻烤雞，共計送出200隻免費烤雞。民視 ・ 20 小時前
親中美國網紅到天安門直播 挑戰中國式民主踢鐵板！「曬圖」即被警方盤查
美國網紅皮克爾（Hasan Piker）近日到中國北京拍攝，更參與天安門升旗典禮活動，不過皮克爾在天安門前做了一件事，被視為「挑戰中國式民主」，現場警方也隨即盤查皮克爾。鏡報 ・ 1 天前
連水蛭都吃！張家界辦求生賽 選手暴瘦苦撐
大陸湖南知名景點張家界舉行荒野求生比賽，參加者必須在野外環境覓食，由於捕獵太難，有人只能每天吞蟲子、或挖山藥來吃，一個月下來暴瘦10幾公斤，當初報名的100人目前僅剩下15人，而當中唯一的女參賽者「冷美人」，雖然還沒被淘汰，但精神狀況愈來愈差，樣貌和剛參賽時判若兩人。TVBS新聞網 ・ 1 天前
宜蘭暴雨淹水划船救友⋯他們「運嬤上2F」全網讚爆！孫女謝恩：好年輕人
出遊碰上宜蘭大雨狂炸大淹水，意外做了件善事！三五好友相約到宜蘭玩，豈料，有人出民宿採買卻意外碰上淹水回不來，立刻拿起游泳圈前往救援，在途中發現有老人家因為淹水上不了2樓避難，一行人二話不說上前幫忙，貼文曝光後全網讚爆，甚至還釣出阿嬤的孫女：「大感謝你們！！！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國博物館推「蟑螂咖啡」！口感焦香帶微酸
[NOWnews今日新聞]你沒看錯！真的有人在賣「蟑螂咖啡」，而且一杯還不便宜。中國北京萬物博物館以爬蟲類為主題，號稱可將食用昆蟲與咖啡結合，推出大麥蟲咖啡、螞蟻咖啡、豬籠草特調等等，其中甚至還有蟑螂...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
調查：97%人難分AI音樂 民眾憂平台充斥低品質內容
（中央社巴黎12日綜合外電報導）根據今天發布的一項調查，民眾幾乎無法分辨人工智慧（AI）生成的音樂和人類創作的音樂之間的差異。中央社 ・ 1 天前
從嬰兒開始培養「英國紳士」——值得花這筆錢嗎？
該廣告尋找「一位非凡的家教」，要求「協助孩子踏出成為英國紳士的第一步」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
用尊重和愛贏得選美冠軍！8天後遭卡車相撞 得年21歲
墨西哥21歲的艾莉森．蒙塔尼奧．格雷羅 （Alison Montaño Guerrero）10月30日才被選為「2025年特奧卡爾蒂切小姐（Miss Teocaltiche 2025）」冠軍，卻在7日與男友駕駛在公路上，遭一輛卡車迎面相撞，2人受困車內，當場失去生命跡象。鏡報 ・ 1 天前
中國千人計畫延攬韓人才 韓媒：系統性攻略
（中央社記者廖禹揚首爾12日專電）中國透過「千人計畫」延攬海外科技人才，韓聯社引述多名產學界人士說法指出，中國對延攬對象個資調查詳細，是精準針對韓國科技體系弱點的「系統性攻略」。中央社 ・ 23 小時前
影/鳳凰颱風下的女英雄！宜蘭護理師竹筏載機車趕著救人
宜蘭縣五結鄉受到鳳凰颱風的影響，遭遇嚴重淹水。當地一名護理師為了能順利上班救助需要幫助的民眾，決定在家人的協助下，使用竹筏將機車載運出門。中天新聞網 ・ 23 小時前
才結婚1個月被爆對丈母娘飆三字經 新婚妻控逸祥「有最毒的嘴」
【緯來新聞網】藝人逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻被娃娃控訴有最毒的嘴，她之前因罹緯來新聞網 ・ 23 小時前
網傳「日本48小時驅逐非法中國移民」！他還原真相：攏係假
日本經濟安保大臣小野田紀美日前發表演說，隨即網友在社群發布影片，指出日本將於「48小時驅逐非法滯留中國人，沒收3000億資產」，引起網友大量轉發及討論聲浪；不過網友發現，此番言論僅出現於社群平台Threads上，日本媒體、X均無相關消息，實際查詢演說片段，才發現是假訊息。鏡報 ・ 1 天前
大陸佛山發現新物種蟾蜍 定名「佛山掌突蟾」
新華社報導，大陸廣東環境保護工程職業學院，與廣東省「環境科學研究院」的研究人員，在廣東省佛山市發現一種兩棲動物新物種，定名為「佛山掌突蟾」，相關研究成果，已經在11月12日，發表在國際動物分類學期刊上中廣新聞網 ・ 23 小時前
宜蘭冬山鄉淹水！熱血遊客變救難英雄 泳圈救友又抱「受災嬤」脫險
新北車商到宜蘭旅行遇到颱風，好幾輛車被淹毀，其中1人更不慎掉入水溝，幸好同行友人即時搶救。儘管如此，這群年輕人聽到居民求救，依然挺身而出，成為災區英雄，合力將1名雙腿無力的老婦人從1樓抬上2樓避難。在險境中展現人性光輝，令人動容！TVBS新聞網 ・ 21 小時前
下士拍抖音上傳害全連停休 兵怒圍毆下場曝
[NOWnews今日新聞]陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）一名張姓下士去年因在野外訓場自拍還上傳抖音，導致部隊遭連坐罰，導致單位被取消為其1個月的「18榮譽假」，8名義務役士兵對此感到不滿，竟在去年11...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
澀谷昴延期5年終於來台開唱 曝跟橫山裕「神默契」：聽聲音就知道
【緯來新聞網】人氣男團「關8」（現SUPER EIGHT）前成員澀谷昴2018年退團單飛，原訂202緯來新聞網 ・ 21 小時前
43歲網紅開車直播輾死路人！3天後要求粉絲抖內讓她放「心理假」
超扯！美國一名TikTok直播主近日邊開車邊直播，意外撞死一名59歲男子，豈料不到一週，死者家屬還沉浸在傷痛之際，她竟在網路上發起「募款」，呼籲粉絲能夠在她休「心理假」時抖內支持她，消息曝光後引起譁然。鏡報 ・ 23 小時前