中國超級大使館興建案，英國准了！專家憂恐成間諜大基地。圖／翻自《美國之音》

先前有諸多爭議、要在英國倫敦興建的「中國超級大使館」，英國政府在本月20日批准了！專家憂心，中國超級大使館一旦建成，恐成一處秘密間諜基地。

中國大使館成中共間諜基地？

中國超級大使館選址於倫敦市中心東側的前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court），佔地2萬平方公尺，一旦建成，將成中國在歐洲最大的外交機構。因此這項興建案，一直被外界質疑是「中共間諜城」的起手式，由於這裡占地遼闊，所以也外傳中共在此發展「地下設施」。《每日電訊報》日前揭露，中國計劃在地下蓋多達208個獨立房間，其中一間遭到隱蔽的地下房間，其外牆結構緊靠著金融光纖電纜，這讓外界對於這棟中國大使館再添疑慮。

就有人擔心，中國超級使館建成後，會讓居住在英國的香港流亡活動人士，恐會面臨更嚴格的監視。不過英國首相府在本月19日新聞發布會上，首相發言人表示，計劃在倫敦建造的中國「超級大使館」中涉及秘密房間的風險，正在妥善管理，並指出內政部和外交部在規劃過程中，都就該項目建設中可能存在的安全問題提出意見。

英國2次延遲批准 傳曾被中共「小人報復」

英國當局對於這棟中國大使館興建案，已經2次拖延批准，此前中共一度發出「強烈不滿」的訊號，抱怨英方多次拖延。但《每日郵報》也曾報導指出，由於中國不滿英國的拖延，導致英國駐北京大使館有時候會無緣無故「被停水」，而且一停就是好幾小時，員工被迫要在一個壁球場臨時辦工。因此英國大使館的人員就懷疑，這可能是中共耍的手段之一，迫使英國政府能准許讓中共在倫敦建立超級大使館，但英國消息人士也直呼：「這種行為既不友善，也不符合外交禮儀！」



