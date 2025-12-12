中國足球員輸不起「飛踢日本球員頭部」！舊片被挖日網氣炸：惡劣

國際中心／巫旻璇報導

日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈反彈，隨即祭出多項反制措施，包括對外發布暫緩赴日旅遊的提醒，並進一步限制日本商品進口。隨著中日關係持續緊繃，有日本網友翻出一段過去的足球賽事畫面，再度引發熱議。影片中，中國球員姜至鵬在上半場爭球時突然伸出「鬼腳」，重踹日本球員後腦，裁判當場僅出示黃牌。該段畫面曝光後，引來不少日本網友怒批球員素質低落，甚至直言「不來也無所謂」。

近來中日關係持續緊繃，一名日本網友在社群平台貼出一段舊賽事畫面，引發熱議。示意圖非關本新聞事件。（圖／美聯社提供）





近來中日關係持續緊繃，一名日本網友在社群平台貼出一段舊賽事畫面，引發熱議。該段畫面來自2019年東亞足球錦標賽，賽事於當年12月10日在南韓舉行，中國隊與日本隊正面交鋒，最終日本以2比1勝出，也讓中國延續「21年未能擊敗日本」的紀錄。不過，這場比賽除了結果備受關注，場上動作同樣引發極大爭議。

比賽進行到上半場第31分鐘時，中國球員姜至鵬在爭搶過程中突然抬腳，直接踢中日本球員橋岡大樹的後腦，橋岡當場抱頭倒地、久久無法起身，現場一度陷入緊張氣氛。然而裁判最終僅出示黃牌，並未將姜至鵬罰下。所幸橋岡經檢查後並無大礙，仍能繼續完成比賽。

中國足球員輸不起「飛踢日本球員頭部」他當場倒地！舊片被挖日網氣炸：低級惡劣

日本首相高市早苗日前提及「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈反彈，隨即祭出多項反制措施，包括對外發布暫緩赴日旅遊的提醒，並進一步限制日本商品進口。（圖／美聯社提供）

事件曝光後，姜至鵬接受中國媒體訪問時強調，自己並非有意傷害對手，辯稱當下只是先行攔截到球，隨後是對方頭部碰撞所致，並非刻意踹擊。不過這番說法未能平息爭議，反而引來更多質疑。更具爭議的是，姜至鵬的行為在中國社群平台上卻被部分網友高度讚揚，甚至被形容為「抗日英雄」，相關言論在微博流傳，形成強烈對比。當時，日本媒體《足球頻道》當時以「中國球員如同殺人行為」為題進行報導，嚴詞批評這類危險犯規理應直接紅牌驅逐，卻僅以黃牌帶過，直言裁判判決令人「難以理解」。

這段比賽畫面近日再度被翻出，在社群平台threads迅速引發討論，不少日本網友直言「不來也無所謂」、「這樣的比賽動作實在太危險，低級又惡劣」，更有人批評球員素質低落，認為裁判當年僅出示黃牌根本難以服眾；也有網友諷刺表示，中國若真的拒絕赴日觀光，「日本一點也不覺得可惜」，相關留言持續在網路上延燒。













