中國跑腿平台春節推「代磕頭」服務 引熱議後下架

（中央社台北10日電）中國生活服務平台「UU跑腿」9日推出「春節代拜年」服務，其中人民幣999元（約新台幣4550元）的「代拜長輩套餐」因包含「行傳統禮儀」「代磕頭」惹議，目前平台已下架這項服務。

綜合陸媒界面新聞、21世紀經濟網報導，UU跑腿發布的海報顯示，代拜長輩套餐包含代買年貨、代送禮品、1分鐘吉祥話祝福、磕3個響頭，還可即時視訊直播及其他客製化服務。

據UU跑腿介紹，每一單由1名「跑男」（跑腿人員代稱）上門服務，如需2人上門服務，則需要下2個訂單。

值得注意的是，UU跑腿稱，作為表達孝心的傳統儀式，代磕頭行禮只針對長輩、老年人，不可惡搞、故意為難「跑男」，「跑男」可無責取消訂單。讓「跑男」提供的服務不能違法擦邊、違反公序良俗。

代磕頭行禮服務引發熱議，有支持者認為，這為無法返鄉的子女提供了情感聯結的補充方式；反對者則批評，這將傳統禮儀變為「形式主義的表演」，並擔憂孝心被商品化。

對於相關爭議，官方回應，「代拜年磕頭服務」旨在為那些因工作、出行等原因無法返鄉過年卻仍想向家中長輩傳遞心意與祝福的人，提供一個暖心的情感聯結方式，「我們尤其關注空巢老人等需要陪伴的群體，希望藉此服務，在節日裡為他們送去一份真誠的問候與關懷」。

報導指出，UU跑腿此前已推出過代祭掃等情感類服務。此次代拜年服務暫時僅在春節期間提供，已在全中國180個城市上線。

不過目前其小程序上的「代拜年」服務列表中，已無999元套餐選項。據平台客服解釋，該套餐因「頁面調整優化」暫時下線，後續優化完成後可能重新上線，具體以頁面顯示為準。（編輯：廖文綺/周慧盈）1150210