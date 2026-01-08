中國跨境制裁 賴清德：反證台灣不屬於中國

總統賴清德發表談話。(總統府提供)

總統賴清德今(8)日表示，中國政府近期對台灣人民與官員進行跨境施壓與政治標籤化行動，恰恰證明中國公權力不及於台灣，也再次顯示台灣不屬於中華人民共和國的一部分。





針對中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並指控一名台灣高等檢察署檢察官為「台獨打手幫凶」，賴清德出席法務部調查局調查班第62期結業典禮前受訪指出，身為總統，他對任何遭中國跨境鎮壓的國人感到驕傲，並肯定相關官員與民意代表在中國威脅下，仍堅守崗位、為國家付出。

廣告 廣告





賴清德舉例，日本參議員石平遭中國制裁、禁止入境，卻仍能順利訪問台灣，正以實際行動證明中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣擁有自主對外交往的實質空間。





他強調，中國對台軍演絕非和平作為，對台灣進行統戰滲透與跨境鎮壓，也不可能達成統一目的。身為三軍統帥，賴總統再度向國人承諾，將全力守護國家安全，維護人民生命與財產，絕不容許中國壓力與勢力伸入台灣。





賴清德最後呼籲朝野政黨在此關鍵時刻共同支持國家，讓國防相關法案與中央政府總預算案順利付委審查，強調這是國會議員對國家與人民最基本的責任。