中國跨境追捕／中共「全球通緝」沈伯洋 學者直搖頭：僅為政治宣傳、不具國際效力

中共上月將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底台獨沈伯洋」。（資料照片／林煒凱攝）

中共繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並威脅將透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕。對此，學者分析，中國所謂「全球通緝」只是政治宣傳，並不具國際法效力。此外，在國際法上，台灣主權並不屬於中國，因此中共不僅無權對台行使「長臂管轄」，更何況沈伯洋只是台灣民選的民意代表，根本沒有犯罪事實，「若中共真的發布通緝令，只會淪為國際笑話」。

中共重慶公安局上月才以沈伯洋建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，將其立案偵查。《央視》日前又發布長達7分鐘的紀錄片「起底台獨沈伯洋」。影片除了指控他大肆宣揚台獨，更引述中國法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

中共官媒《央視》拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令。（圖／翻攝自央視網）

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，中國所謂「全球通緝」只是政治宣傳，並不具國際法效力。中國可以單方面發布通緝或提出協助要求，但民主國家多半會拒絕配合。不過，與中國關係友好的國家，確實可能在政治壓力下選擇合作，因此風險並非完全為零。

洪浦釗進一步說明，中國對台灣沒有任何法律管轄權，卻藉由「法律名義」發布通緝，企圖營造「依法懲處」的假象，為政治行動披上法律外衣。且中國過去曾多次發布類似名單，但成效極為有限，至於中共這次針對沈伯洋的動作，其實是對台心理戰與輿論戰的延伸，目的在於恫嚇與製造寒蟬效應，而非真正要在國際上產生效力。

學者分析，中共這次針對沈伯洋的動作，其實是對台心理戰與輿論戰的延伸，目的在於恫嚇與製造寒蟬效應。（資料照片／李智為攝）

東海大學政治系副教授林子立受訪時說，在國際法上，台灣主權並不屬於中國，因此中共不僅無權對台行使「長臂管轄」，更何況沈伯洋只是台灣民選的民意代表，根本沒有犯罪事實，「若中共真的發布通緝令，只會淪為國際笑話」。

至於中共近期為何不斷針對沈伯洋進行威嚇，林子立分析，這就是中共操作認知作戰的一環，沈伯洋成立黑熊學院，帶動民間防衛意識，這些都阻撓中共對台侵略行動。因此中共希望透過威嚇手段，讓台灣民眾不敢觸及兩岸議題，藉此達到殺雞儆猴效果。



