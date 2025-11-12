中國跨境追捕／央視鎖定沈伯洋 成對台擴張「心理戰」訊號

中共官媒《央視》拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令。（資料照片／李智為攝）

中共近期對台動作頻頻，繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。

中共在10月大動作將沈伯洋立案偵查後，《央視》緊接著在11月9日發布一則長達7分鐘的紀錄片「起底台獨沈伯洋」。影片直指沈伯洋建立「台獨分裂組織」，大肆宣揚「台獨分裂謬論」，向台灣青少年兜售台獨主張和「仇中」思想，赤裸裸從事分裂國家犯罪活動。

廣告 廣告

影片批評，沈伯洋不僅長期宣揚台獨，還借助外部勢力推動實質性台獨議程。尤其是他在2021年創立黑熊學院，散布大陸將「武統」台灣的虛假訊息，在3年內訓練300萬名「黑熊勇士」協助「防衛台灣」，遭國台辦定性為「台獨基地」，並形容其為民進黨與外部勢力扶植的「暴力台獨培訓機構」。

《央視》日前發布一則長達7分多鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並稱其成立黑熊學院散播台海衝突種子。（圖／翻攝自央視網）

此外，影片中還指沈伯洋「長期攻擊陸配與台商」，聲稱他將陸配標籤為「間諜」，導致家庭分離，並痛批他收受外國勢力資助、介入島內政治。報導也點名沈伯洋父親在深圳經營貿易公司，稱其「家族靠大陸政策致富，卻在台灣鼓吹台獨」。

一名學者接著在影片中受訪表示，沈伯洋案較特別，待發布通緝令後，陸方可透過國際刑警組織等一系列國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。影片最後強調，重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」。

影片最後強調，這次是要向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」。（圖／翻攝自央視網）

面對中共威脅，沈伯洋回應，堂堂一個泱泱大國，把手伸到其他主權國家裡，用官方媒體造謠的方式，實在不可取。他認為中國目的是針對台灣進行「心戰」，讓自己不要到國際做國會外交，但他不會因此被阻擋。台灣跟中國是一邊一國，兩邊互不隸屬，他呼籲中共不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣。

廣告 廣告

事實上，中共去年10月就將沈伯洋以及其成立的「黑熊學院」，列入「台獨頑固份子」懲戒名單，並禁止沈伯洋及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。接著在今年6月，港媒報導沈伯洋父親所經營的公司在中國做生意謀利，國台辦隨即宣布對其實施懲戒。

直到今年10月，中共又以從事分裂國家犯罪活動為由，大動作將沈伯洋立案偵查。《央視》這次更罕見以紀錄片方式報導沈伯洋的「台獨」事蹟，還不斷威脅將對其展開全球抓捕，而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。



回到原文

更多鏡報報導

中國放話「全球抓捕」沈伯洋 賴清德強硬反擊：中國對台無管轄權

中國全球通緝沈伯洋 李明哲批在野黨「自甘墮落」：淪為國際笑柄

央視7分鐘長片揚言「全球抓捕」 沈伯洋反酸：全球不知多少人被通緝