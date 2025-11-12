中國跨境追捕／遭央視7分鐘紀錄片起底 沈伯洋為什麼被盯上？

中共官媒《央視》拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令。（圖／翻攝自央視網）

民進黨立委沈伯洋不久前才遭中共依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，中共官媒《央視》日前又發布一則長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，更揚言將發布全球通緝令。至於沈伯洋為何成中共鎖定對象？沈伯洋身兼犯罪學教授與民防情報戰專家，長期在台灣推動「全民防衛教育」，喚醒台灣人的敵情意識，大幅增加中共侵台難度，沈伯洋也因此被中共視為威脅。

中共重慶公安局上月才以沈伯洋建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，將其立案偵查。《央視》日前又便發布長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，指稱他大肆宣揚台獨，並揚言將發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕，動作頻頻。

《央視》日前發布一則長達7分多鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並稱其成立黑熊學院散播台海衝突種子。（圖／翻攝自央視網）

事實上，中共去年10月就將沈伯洋及其成立的「黑熊學院」列入「台獨頑固份子」懲戒名單，並禁止沈伯洋及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。

接著到今年6月，港媒揭露沈伯洋父親沈土城名下的公司與中國大陸有生意往來。國台辦隨即出面宣布，對沈伯洋父親所經營的公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。

至於沈伯洋為何成中共鎖定對象？沈伯洋擔任立委前，在國立台北大學犯罪學研究所任教，隨後開始研究中國大陸對台資訊戰及認知作戰，並於2021年創辦「黑熊學院」，積極在台灣推廣「全民防衛教育」。

黑熊學院為台灣首個「民間全民防衛」組織，致力提升全民防衛能力。（圖／翻攝自黑熊學院臉書）

黑熊學院是台灣首個民間全民防衛組織，致力提升全民防衛能力，透過舉辦課程、營隊、出版書籍等各種管道，除了喚醒台灣人的敵情意識，也訓練民眾擁有足夠的自我防衛能力，而這些都大幅增加中共侵台難度。

中共如今大動作威嚇要通緝沈伯洋，可見沈伯洋已對中共造成威脅，這也反映出只要是反對共產黨專制統治的人，未來都將成為中共要對付的對象，而其背後最大目的就是要消滅中華民國，瓦解台灣的民主自由。

