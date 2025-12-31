中國跨年真唱大翻車！張韶涵破音「死亡運鏡大穿幫」網嚇：快窒息

娛樂中心／綜合報導

43歲歌手張韶涵以清亮甜美的外型與極具辨識度的高亢嗓音走紅，近年持續在中國展開巡迴演唱會，狀態始終備受關注。今（31）日晚間，她登上 2025－2026 江蘇衛視跨年演唱會舞台，接連獻唱多首高難度歌曲，卻在演出過程中出現高音不穩、一度破音的狀況，相關畫面曝光後，迅速在網路上掀起熱議。









張韶涵在個別關鍵音點出現明顯吃力情況，音準短暫失守。（圖／翻攝自微博）









張韶涵當晚選唱〈潘朵拉〉、〈更好的自己〉、〈暮色回響〉以及〈阿刁〉等多首代表作，曲目本身音域跨度大、對歌手體力與狀態都是考驗。從直播畫面可見，她身穿一襲紅色禮服站上主舞台，聚光燈自後方灑落，舞台背景以星空與流動光影呈現，氣氛隆重；演唱到高音段落時，她閉眼全力拉高音域，神情相當投入，卻在個別關鍵音點出現明顯吃力情況，音準短暫失守，讓不少觀眾當場聽出異狀。直播彈幕與社群平台隨即湧入大量留言，有人直言「破音了」、「這段好辛苦」、「嗓子沒保護好」、「音太高駕馭不了」、「嚇到難聽」、「翻車」、「怎麼聽起來有點跑調」，也有粉絲心疼表示「拜託讓她休息」、「高音真的太硬了」，同時也有人替她緩頰，認為連唱多首高難度歌曲本就消耗體力，「能撐完全場已經不容易」。正反意見交錯，使相關片段在短時間內被大量轉傳。

當張韶涵挑戰高音時，鏡頭突然切換為極近距離特寫，甚至從嘴部角度橫向帶過，將歌手用力發聲、張口換氣的瞬間完整放大呈現。（圖／翻攝自微博）









當張韶涵挑戰高音時，鏡頭突然切換為極近距離特寫，甚至從嘴部角度橫向帶過，將歌手用力發聲、張口換氣的瞬間完整放大呈現，被網友形容為「謎之運鏡」。不少觀眾直呼這樣的拍攝方式過於殘酷，讓歌手在高壓時刻毫無遮掩地被放上大螢幕，也放大了演唱瑕疵。從舞台全景畫面來看，張韶涵獨站舞台中央，藍色燈光與星空視覺包圍整個場館，展現天后級氣場；而在近拍鏡頭中，她佩戴金色耳飾、妝容精緻，演唱時緊握麥克風、另一手按在胸前，全情投入情緒。強烈對比的鏡位切換，也讓觀眾同時看見舞台魅力與演唱壓力下的真實狀態。









（圖／翻攝自江蘇衛視YT）





事實上，張韶涵近年行程滿檔，除了巡演外，跨年舞台又必須在短時間內完成多首高耗能曲目，狀態自然成為焦點。此次江蘇衛視跨年演出雖出現爭議片段，也再次引發外界對大型晚會選曲難度、轉播鏡頭與歌手保護之間平衡的討論。隨著畫面持續在網路延燒，相關話題仍在持續發酵中。

