中國跨海肉搜沈伯洋 數發部：Meta、 Google 已下架違規影像、貼文

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國跨海肉搜。（圖／記者楊士誼攝影）

中國屢次鎖定攻擊民進黨立委沈伯洋，日前中國官媒在 Facebook 及 YouTube 等社群平台，利用衛星影像惡意揭露沈伯洋的辦公及居住地點，並散布威脅言論。數位發展部今（4）日表示，數發部除了嚴正譴責此類數位脅迫行為，也於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。數發部表今天接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

中國官媒與社群近日不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」



對此，陸委會表達嚴厲譴責，並要求中方立即撤除相關資訊。陸委會並聲明，中共如一意孤行、變本加厲，持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，「我方將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應」。沈伯洋在臉書撰文直言，又一場拙劣的心理戰，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。

數發部今天表示，數發部除了嚴正譴責此類數位脅迫行為，也於第一時間要求平台業者依社群守則儘速處理。數發部表今天接獲 Meta 及 Google 回報，相關違規圖片、貼文及影片均已移除下架。

數發部強調，境外敵對勢力利用社群媒體公開威脅民主國家的國會議員，此舉已跨越紅線，更是任何民主國家無法容忍的行為。我們呼籲各平台應善盡社會責任，共同捍衛數位人權與民主價值。

