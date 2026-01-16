中國跳腳要求撤回台美關稅 陸委會：台灣有權利和各國做經貿協議

台美關稅確定拍板，但消息卻讓中國急跳腳，中國外交部稱反對建交國與台灣商簽任何具有主權意義和官方性質的協定，中駐美大使館還要求美方撤回協議。陸委會副主委梁文傑則回擊，台灣已經是多個國際經貿組織成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

台美關稅經雙方多次談判，終於達成協議，台灣對等關稅從20％降為15％不疊加，並且半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。此外台灣加碼投資美國5000億美元，其中2500億美元是台灣科技業者直接投資，另外的2500億美元是台灣政府投資在美半導體供應鏈的信用擔保。

不過消息一出惹來中國跳腳，中國外交部表示，「中方一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意義和官方性質的協定」，要求美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。中國駐華府大使館也強烈譴責，要求華府撤回協議，否則後果須由美方自行承擔。

今日下午陸委會舉行記者會，副主委梁文傑針對中方跳腳一事回應，台美關稅雙邊談判的結果是雙邊互惠，不針對第三方，與兩岸經貿往來沒有關係，「台灣已經是WTO和APEC的國際經貿組織的成員，我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉」。

梁文傑指出，此次談判台灣關稅與日本、韓國、歐盟齊平，最大獲利者應該是我國傳統產業，未來在此稅率下，競爭力會相當的高。目前中國出口到美國的類似傳產關稅大概是47％，而台灣是15％，因此對大陸臺商會有一些影響，但是具體到底要怎麼樣做生意、在哪裡投資，還是由廠商自己去考慮。

責任編輯／施佳宜

