中國跳針嗆石平訪台！矢板明夫揪1事不尋常
[NOWnews今日新聞] 遭中國制裁的日本參議員石平近日訪台，行程滿檔並接受媒體專訪。促成石平訪台的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，中國外交部、國台辦對此口徑一致稱「不值一提」，證明石平訪台是「重大事件」，也讓日本親中派無法唱和，本身就是難得的外交成果。
矢板明夫8日在臉書發文，日本參議員石平訪問台灣，可以說是一場高度密集、同時也極具象徵意義的政治行程。這樣緊湊的行程之間，還穿插了大量媒體專訪，不僅台灣媒體高度關注，日本媒體也給予了大篇幅報導。日本社會也顯然將石平此行視為一次具有現實影響力的重要外交事件。
矢板明夫也指出，更具戲劇性的是中國方面的反應。中國明文禁止石平入境，卻無法阻止他踏上台灣的土地。石平此行，以最平實、最直接的方式，向國際社會再次證明：「中國與台灣互不隸屬。」這一事實，正是北京長期敘事中最不願意被戳破的謊言。
矢板明夫進一步提到，面對石平在台灣的公開發言，中國顯然十分在意，卻又無法提出任何具體而有邏輯的反駁。最後只能反覆拋出一句「不值一提」。這種說法本身就暴露了矛盾。如果石平真的不值一提，那當初為何要對他進行制裁？前後邏輯根本無法自洽。
矢板明夫說，更值得玩味的是，中國外交部與國台辦的幾位發言人，竟然在回應石平訪台一事上，使用了幾乎完全一致的說法。依他多年在中國採訪的經驗，只有在被認定為「重大事件」時，才會出現跨部門溝通、統一口徑的情況。這恰恰反證了，石平訪台對北京而言，絕非他們口中所謂的「小事」。
矢板明夫也提到，這次訪問也讓日本國內那些長期替中共辯護的人陷入沉默。因為北京沒有提供任何可供辯解的論述，他們連「代言」的空間都不存在了。這種讓他們「無話可說」本身，就是一種難得的外交成果。
矢板明夫提到，昨晚在餐會上和台灣北社社長羅浚晅醫師見面，聽他說了一個極為貼切的比喻：「美國出兵活捉委內瑞拉總統馬杜洛，是給了習近平一記重拳；而石平訪問台灣，則是日本再給習近平補上了一拳。」
