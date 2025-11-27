中國躺平族進化成「老鼠人」爆紅！消費模式改寫 經濟學者示警：影響更深

昔有7年級生「草莓族」，後有Z世代被稱「躺平族」，如今中國社群媒體出現一批自稱「老鼠人」迅速爆紅。（翻攝自微博）

昔有7年級生「草莓族」，後有Z世代被稱「躺平族」，如今中國社群媒體出現一批自稱「老鼠人」迅速爆紅，掀起新一波「青年倦怠」的討論。然而，年輕人的消費心態轉變，恐導致中國依賴內需推動經濟成長的策略出現危機。

根據《華爾街日報》報導，這幾個月「老鼠人」新的群體標籤，迅速活躍在中國社群媒體，總瀏覽量數以十億計。據了解，「老鼠人」意指那些宅在狹小房間、逃避社交、不旅遊、不聚餐、不升級電子產品，把錢花在串流媒體服務、休閒手游、方便食品、平價美妝產品與舒適家居用品上，且長時間躺在床上滑手機的年輕人。

老鼠人爆紅，是時下年輕人自我保護的反應？

社群上的「老鼠人」描述了許多不同的細節，但主題類同，多以晚睡晚起、志向減退、極簡消費、偏愛獨處和線上互動，雖這個標籤看似有輕鬆調侃的意味，但它的流行反映出日益增長的疲憊與沮喪，掀起新一波「青年倦怠」的討論。

由於中國的青年失業率居高不下，年輕人經常抱怨教育成本越來越高，而高強度競爭帶來的回報則越來越少，進而讓年輕人認為「一份穩定的工作、讀研究所、買車、買房和穩步的生活方式升級」，越來越遙不可及，進而延伸「老鼠人」退回到狹小的個人空間、降低期望，似乎成為一種理性的、自我保護的反應。

報導指出，即使中國政府為了促進消費，發放各種消費券與補貼，但仍無法解決核心問題，分析人士認為，中國面臨的不僅是周期性放緩，更是一代人對何為「美好生活」的重新思考。另外，法國外貿銀行（Natixis）駐香港的高級經濟學家Gary Ng在報告中指出，年輕消費者消費欲望的結構性回落，恐會導致「中等價位的產品和服務空心化」，若這種情況持續下去，中國的長期潛在增長將減速。

