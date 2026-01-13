中國軍事介入伊朗動盪局勢？學者看法兩極

就在伊朗爆發全國性示威抗議熱潮不斷升溫之際，美國總統川普12日宣布將對和伊朗有商業往來的國家課徵25%的關稅，而這個動作，卻被外界認為，根本是劍指與伊朗簽有「全面戰略夥伴協議」的中國。至於中國是否會因此軍事介入伊朗內外交迫的政治局勢，學者則看法兩極。

川普宣布對和伊商業往來國家加徵關稅

伊朗反政府示威持續白熱化，根據民間團體估計，在動亂中死亡的人數可能已高達6000人。而為了向伊朗持續施壓，美國總統川普則在12日宣布對所有跟伊朗有商業往來的國家加徵25%關稅，希望透過經濟、軍事雙重手段，逼德黑蘭當局就範。

川普加碼關稅施壓 劍指中國？

此外，由於伊朗主要出口對象包括中國、阿拉伯聯合大公國與印度。儘管該命令適用於全球，但外界仍預期，鑑於與德黑蘭之間深厚的能源與商業關係，中國與印度等主要經濟體恐將受到最大衝擊，尤其和伊朗簽有長達25年全面戰略夥伴協議的中國，更將首當其衝。

美中地緣政治角力 中共必然軍事介入伊朗政局

然而，中國是否會因此軍事介入伊朗的動盪局勢？學者則是看法不一。淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模就認為，伊朗在整個地緣政治上面， 對中國的重要性不言而喻，中共根本絕無法忍受位於中東及中亞走廊上，出現一個親西方的政權，因此中共絕對會出手。

而鄭欽模也觀察到，其實在去年美國轟炸伊朗核設施的午夜之錘行動後，中共早已大量運送相關的物資到伊朗，像這次伊朗政府鎮壓民眾的傭兵和無人機，恐怕都和中共脫不了關係。

他說：『其實從很多外界的報導， 我們已經看到它(伊朗)在進行所謂的大規模的鎮壓，而且是非常殘酷的血腥鎮壓，我們首先看到來自伊拉克，也就是伊朗在伊拉克培訓的僱傭兵， 另外一個就是在所謂的軍用的一個無人機這個部分做鎮壓，這兩個部分恐怕都是中國的關係， 它是去訓練的，這個是長期伊朗跟中共的合作，另外一個就是在軍用無人機這個部分，我想也是來自中國，至少在去年的午夜之錘行動之後，也就是伊朗核設施被炸燬之後，中共提供。』

中伊全面戰略夥伴僅止經貿 軍事入介機率微乎其微

不過，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇卻有不同看法。侍建宇強調， 中伊25年的「全面戰略夥伴協議」主要聚焦經濟和能源合作，因此儘管雙方關係非常緊密，但從軍事的角度來看，中國介入伊朗的軍事行動，可能性基本上是微乎其微，近乎於零。

他說：『他們(中伊)經濟上經貿上是非常緊密的，可是軍事上的那個緊密程度基本上是沒有的，中國跟世界各地的軍事結盟或者軍事合作，發展出來的緊密關係到現在也沒有非常明顯，除了在海外的幾個軍事基地之外，而且那個軍事基地也都不是非常像北約或者像美國軍事基地那麼龐大，那麼有執行力，所以中國在國際的軍事結盟，其實是非常有限，中國頂多就是在情報上面， 跟伊朗的合作關係非常緊密，所以如果講到說中國跟伊朗有多麼緊密的軍事合作關係，這是無稽之談。』

侍建宇說，中國最緊密的軍事結盟合作是和巴基斯坦，除了巴基斯坦之外，中國跟其他國家的軍事合作，其實都非常有限，因此中國實在不可能為了伊朗，出動軍隊或進行任何的軍事干預行動。

美若長期介入伊朗政局 恐陷戰略泥淖

但相對於中國，侍建宇進一步分析，儘管目前還看不出來，美國要以什麼方式介入伊朗政局，只是一旦美國決定要長期介入的話，這反而是中國所樂見，因為美國可能會落入另一個陷阱。

他說：『如果美國長期軍事介入伊朗，這可能就會落入一個陷阱，中國當然可能在長期的角度，它會提供伊朗各種軍事武器，讓伊朗去消耗美國有限的，然後現在稍有起色的經濟成長，如果美國陷入了伊朗這個泥沼，反而可能是中國願意樂見的情況，這個是中國打的算盤。』

美對伊動武勢在必行 思考避免重演阿富汗戰爭惡夢

對於美國的行動，侍建宇認為，這是川普嘗試在2026年重新打造一個全新的地緣政治格局，除了已經在美國掌握中的委內瑞拉外，看起來美國對伊朗動武似乎也勢在必行，只是現在思考的是要用什麼形式介入，如果只是要把伊朗政權推翻，扶持一個新政權上台，相對單純，否則美國就得担心是否會重演陷入阿富汗戰爭泥淖的惡夢。