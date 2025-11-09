中國軍事專家狂言「福建艦母港應設台灣」 學者怒批「赤裸侵略宣言」

中共國家主席習近平在福建號飛行甲板與飛行員、航勤人員合影。背景是殲-35戰機。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 中國第三艘航空母艦「福建艦」近日在海南三亞軍港正式入列，官方媒體大肆宣傳其電磁彈射系統、殲-35隱形艦載機與空警-600預警機等先進技術，聲稱將改寫西太平洋海軍力量版圖。然而，就在外界關注解放軍海軍實力提升之際，一句來自中國軍事專家的評論卻迅速引爆輿論戰火。

具有中共解放軍背景的軍事專家宋濤公開宣稱，若依航艦母港需具備「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」的條件，中國現有的青島與三亞皆非最佳選擇，「台灣才是福建艦最理想的母港」。他進一步指出，台灣地理位置得天獨厚，東臨太平洋、西控台灣海峽、南接南海、北望東海，可形成「東西對開、南北聯動」戰略態勢，甚至點名高雄港是可停泊十萬噸級航艦編隊的「天然良港」。

此番言論將台灣視為中國既有領土與軍事資產，不僅逾越現實主權邊界，也赤裸暴露北京試圖扭曲國際秩序、將侵略意圖包裝成戰略部署的政治圖謀，學界痛批，這並非軍事分析，而是對2300萬人民自由意志的挑戰。

軍事評論員指出，北京透過「台灣母港論」，試圖模糊和平與戰爭界線，把「奪取台灣」包裝成航艦部署選項，這正是認知作戰與輿論戰的手法，意在讓國際社會逐漸接受「台灣是中國軍事布局一部分」的錯誤敘事。

多位國際安全專家也提醒，不應將此視為單純個人意見，而是中國對外釋出的戰略訊號。美國國防部最新《中國軍力報告》指出，北京正打造南海與黃海「雙母港體系」，未來若將航艦前推至台海，恐改變西太平洋軍事平衡，引爆區域衝突。日本防衛省則警告，福建艦若部署至台海或西太平洋，日本西南諸島與美軍基地壓力將同步升高。

面對爭議，網友狠批：「連我們的港口要停誰的船都幫我們決定好了，這不是戰略，是殖民思維。」也有學者指出，宋濤的發言將台灣降格為軍事設施，完全無視民主制度與人民選擇，更彰顯中國自認可動用武力改變現狀的霸權心態。

