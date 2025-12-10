中國軍事騷擾日本、韓國 賴清德批「非常不恰當」：應體現大國責任

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前受訪（圖／記者劉秀敏攝影）

中國解放軍近期動作頻頻，接連幾日在日本、韓國周邊進行軍事騷擾，引發國際關注。對此，總統賴清德今（10）日表示，這是非常不恰當的行為我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，同時呼籲中國應體現大國責任，「和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。」

賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前並接受媒體聯訪。

針對中國連續幾天在包括日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張情勢，賴清德表示，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為。

賴清德同時呼籲，中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。而為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。



