中國軍備神話破滅？馬杜洛斥資億萬打造防空網 美軍一波電子戰全變瞎子

國際中心／綜合報導

美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。號稱「反隱身」的JY-27雷達瞬間致盲，VN系列兩棲戰車淪為活靶。這場戰役不僅重創委國，更暴露中國外銷武器系統在面對美軍頂級戰力時，存在巨大的技術代差。

美國與委內瑞拉的緊張局勢於3日急遽升溫，隨著美軍發動突襲並證實生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），外界原本預期會遭遇的激烈抵抗並未發生。委內瑞拉軍方多年來引進中國軍事裝備，建立起號稱「南美洲最現代化」的防禦體系，然而在美軍的體系化打擊下，這些昂貴的裝備面臨了毀滅性的崩潰。

廣告 廣告

委內瑞拉防空網的核心，是由中國電子科技集團（CETC）製造的雷達陣列，包括JYL-1三坐標遠程監視雷達以及被稱為「隱身殺手」的JY-27米波雷達。委國軍方曾高調宣稱，該系統能有效鎖定美軍F-22與F-35隱形戰機。然而實戰顯示，美軍在行動初期發動強大的電子戰（EW）攻勢，委軍雷達螢幕瞬間被雜訊覆蓋（Jamming），隨即遭反輻射導彈精確摧毀。所謂的「反隱身」能力完全無法發揮，導致整個指揮系統在開戰之初便淪為「瞎子」。

地面部隊方面，委內瑞拉海軍陸戰隊配備了中國提供的VN-16兩棲突擊車、VN-18步兵戰車及SR-5多管火箭系統，本被視為區域內的裝甲勁旅。但失去了雷達預警與制空權掩護，這些「鋼鐵洪流」變成了美軍攻擊機與無人機的活靶。戰場畫面顯示，大量VN系列戰車並未經歷坦克對決，而是在遭受空中打擊後被車組人員棄置於路旁；SR-5火箭炮也因缺乏數據鏈路支援，無法進行有效反擊。

此外，委國空軍操作的K-8W教練/攻擊機在美軍奪取制空權後完全無法升空，裝備C-802A反艦導彈的巡邏艦也在電子壓制下形同虛設。

軍事專家分析指出，委內瑞拉的迅速潰敗，顯示了中式指揮管制體系的重大缺陷。雖然中國提供了先進的單項裝備，但在面對美軍複雜電磁環境與精確打擊時，其抗干擾能力與系統整合度顯得極為脆弱。這場衝突不僅終結了馬杜洛政權，也讓長期將委內瑞拉視為軍備展示櫥窗的中國，面臨尷尬的技術檢視。

更多三立新聞網報導

竹科女偷吃「窩邊草」傳露骨訊：摸到內衣！婚外情曝竟秒拋家棄子提離婚

剛性侵完就去口試！高雄官員論文高談「犯罪防治」校方回應學位處置

百萬股民領紅包！0050、0056配息金額出爐 這檔AI加持殖利率衝高

高雄官員盜個資性侵少女「妻洩密成幫兇」全丟飯碗

