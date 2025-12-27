美國戰爭部（前國防部）近日公布《2025中國軍力報告》，示警解放軍穩步推進2027對台「戰略決勝」以及對美「戰略制衡」的目標。有分析認為此報告似乎是倉促拼湊而得，不僅缺乏目錄，部分內容甚至過時。恰巧，有位軍方朋友也說了一段類似內幕。

這位軍方友人說，雖然他尚未看過今年的《中國軍力報告》內容，但從網路上所看到的評論，大家普遍的反應似乎都是「低評」，甚至還聲稱其內容有許多是「照抄」前一年的版本。

這位軍方朋友說了件其個人親身經歷的事。某年美國國防部發表《中國軍力報告》，負責相關業務的軍事單位因為時差關係，全員連夜加班將其翻譯成中文版，並撰寫《研析報告》，經過權責長官審視之後，列印數本趕在次日上午8時上班之前，派遣專人分送至總統、副總統、行政院長與各相關長官處「參考」。

這份《中國軍力報告與研析報告》如期送出後，辛苦一夜的成員如釋重負，除了「留守人員」繼續待命以外，部分同仁做正常業務，也有同仁補休；未料，約10時左右，參謀本部次長匆匆忙忙跑進負責單位說：「剛接獲總長來電，國防部長高華柱說，我們送去的《中國軍力報告與研析報告》送錯了，送的是去年的版本，要我們趕緊派人去全部收回，然後再補送正確的版本。」

單位長官大吃一驚，一方面趕緊派專人去回收資料，另一方面重新檢視與查證資料是否有誤？最後確認負責部門所送出的資料的確是「最新版」，只是美國的撰寫人員「偷懶」，許多內容與圖表直接套用去年版本的舊資料，未經修改，致使國防部誤以為這次送過去的是舊資料。

後來，向相關長官回報與解釋之後，權責單位又派專人將已回收的資料再次送至總統與各級長官之處。

這個真實的故事說明，所謂的《軍力報告》，每年出1本，但任何一個國家的軍力發展有延續性，除非是戰爭時代，否則1年間怎會有翻天覆地的變化。軍人調動又頻繁，編撰報告書的參謀幕僚作業人員，無論是新人或老手，都會參考前一版本資料的。台灣版的《中共軍力報告書》，每年9月1日編好，隨年度國防預算書送達立法院，亦是如此。

今年美國戰爭部分析4種中共可能對台實施的軍事選項，包含「不開戰的脅迫」、「聯合火力打擊」，「海空封鎖」，以及「聯合登陸作戰」；我國防部每兩年出版的《國防報告書》，談到中共犯台時機與犯台模式也是大同小異，美國《中國軍力報告》的內容並無新意。