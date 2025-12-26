中國軍力報告重新定位中美關係？郭正亮指美國顯露避戰思維｜Yahoo《風向龍鳳配》

美國國防部在23日發表最新版的2025年「中國軍力報告（CMPR）」，報告中強調北京「史無前例」的軍事擴張讓美國本土日益脆弱。前立委郭正亮在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，「這份報告的核心概念，是將美國對中策略從『圍堵』轉向『平衡』，本質上是一種避戰思維。」

前立委郭正亮、蔡正元在Yahoo《風向龍鳳配》中分析由美國國防部發布的最新「中國軍力報告」。

郭正亮指中國軍力報告「腰斬」 凸顯美國戰略轉向「避戰思維」

郭正亮指出，今年的軍力報告出現不尋常的變化。相較於去年212頁的篇幅，今年僅剩約100頁，是自2018年以來「最薄的一本」。他認為，報告大幅刪減的背後，反映出川普政府內部對中戰略的緊急調整，「這份報告的核心概念，是將美國對中策略從『圍堵』轉向『平衡』，本質上是一種避戰思維。」

至於美國國務卿盧比歐近期對中態度的「180度大轉向」，郭正亮在節目中解析，這是精算的政治謀略，盧比歐為了擠進川普的MAGA 核心團隊，並在2028年接班人競爭中與副總統范斯相抗衡，所以正進行一場劇烈的政治轉型，而這勢必會表現得「矯枉過正」，「他現在的表現就是要爭取4月川普訪中時，他能夠在現場，所以他一定要先做一個改變。」

蔡正元：軍事現實迫使美國避戰 台海問題進入「大交易空窗期」

前立委蔡正元認為這份報告翻譯成白話文就是：「我們不能跟中國大陸打架」。他指出報告中「有趣」的缺漏：雖然列出了中國打台灣的四種方法，卻沒提到美國會如何反應，因為「中國大陸表現出來軍力的上升，讓美國覺得沒有必要，在西太平洋花這麼高的成本，去跟中國大陸進行武力衝突，這個既不現實，也不符合美國的利益。」

蔡正元進一步說明，另一方面中國大陸也在琢磨，到底是維持現狀、不戰而屈人之兵，還是要花代價統一？「現在軍力對北京不是問題，『成本』才是問題，北京領導階層在思考的是軍事以外的成本，要跟美國達成『大交易』。我相信美國也舉旗不定，中國大陸也舉旗不定，所以出現了目前的這種空窗期的現象。」

唐湘龍：美國重返亞太宣告失敗 正從太平洋「撤守大西洋」

唐湘龍認為，川普自4月2日發起關稅戰至今，中國的外貿順差不受影響，甚至破一兆美元，這個情勢對於美國非常的不利，而川普、習近平十月在釜山的會面更是彰顯中美雙方在經貿戰「打不下去」，「釜山會議最大的意義就是美國低頭了、認輸了，就是在太平洋東西兩岸的這個沒有槍炮的戰爭打了半年之後，打不下去，所以停火。」

他進一步說明，川普 2.0 上任初期的關稅與地圖炮，是對中國的壓力測試，但半年下來美方發現「重返亞太」撐不住了，現在正從太平洋往後撤，正轉向大西洋。「你可以看到川普開始派特使去格陵蘭、關注大西洋，就是因為在太平洋只要往東走都會碰到中國，機會不大。」

唐湘龍指出，隨著福建艦等航母力量成軍，中國正在為2026年後在太平洋島國（如索羅門、密克羅尼西亞）建立停靠港做準備。這意味著美軍的防線可能不僅是撤離第一島鏈，甚至要往第三島鏈退縮。