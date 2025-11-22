中國軍力「看似無敵其實虛胖」? 南海專家爆 : 真正能打的艦隊只剩120艘
[Newtalk新聞] 南海局勢近期再度升溫，馬尼拉、河內與吉隆坡本月相繼舉行多場國際南海會議，使該海域成為全球地緣政治關注焦點。隨著美、中與東協國家在區域內角力，越南的造陸行動與中國的軍力部署更引發外界討論。
旅居馬來西亞的韓國海洋戰略研究所（KIMS）法國籍副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）指出，外界普遍高估中國在南海的軍事優勢，認為解放軍隨時能全面部署、同時應對多個戰線，但實際情況並非如此。他表示，中國號稱擁有400艘海軍船艦，但其中約半數僅能在沿岸作業，真正能執行遠洋任務的船艦扣除維修與訓練後僅約120艘，且仍需分散於渤海、黃海、南海、台灣海峽以及吉布地、柬埔寨等海外基地，難以形成全面集中戰力。
布蘭丁強調，中國雖致力打造「壓倒性力量」形象，但解放軍在遠洋部署上的侷限，使其無法同時應付多線衝突，「中國能一打十」的印象實為誤解。他認為，中共呈現出的強勢姿態與實際上分身乏術形成明顯落差。
在越南造陸議題方面，布蘭丁指出，外界常將越南與中國相提並論，但兩者在動機與規模上差異巨大。他表示，中國自2013年便在南沙積極填海造陸，控制7座大型島礁，造陸面積達3200公頃，並建有長程飛彈、電子作戰系統、衛星基地及3000公尺跑道，具明顯攻擊性與軍事投射能力。反觀越南雖造陸島礁數量較多，但平均面積小、軍事設備簡陋，即使所有情報設備合計，也遠不及中國在永暑礁的一座基地。
布蘭丁強調，越南的造陸本質屬防禦性措施，且具有歷史脈絡。過去越南多次遭遇中國施壓，包括2014年中國鑽井平台闖入越南專屬經濟區、2019年越南漁船遭中國船隻衝撞等事件，使越南強化島礁防衛成為可理解的反應。
近年越南造陸行動引起中國反應相對低調，外界推測北京可能默許越南擴建，以便將施壓焦點轉向更弱勢的菲律賓。布蘭丁認為，此說法與現實情勢相符。他分析越南近年具備三大推動因素：2014與2019年的中國強硬行動促使越南回應；中國目前將更多力量集中於菲律賓，使越南得以加速建設；再加上疫情期間越南同步在多座島礁推動造陸，使北京難以阻止。他指出，「若改變既成事實的代價過高，中國通常會選擇接受，並假裝沒有發生。」
此外，雖然越南與中國在經貿領域往來密切，但越南在安全與國防方面仍與北京保持明顯距離。越南近年與美國關係升溫，允許美國航空母艦停靠補給，也與多國積極簽署戰略協議，並重啟與菲律賓的高層軍事合作。
布蘭丁表示，對越南而言，中國是「房裡的大象」，不可能忽視，但也不意味越南會成為任何強權的附庸。他強調，越南積極拓展多邊合作正顯示其在區域內尋求自主與平衡，而非依附任何單一勢力。
