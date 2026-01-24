中國軍委副主席張又俠 涉嫌嚴重違紀違法落馬

[Newtalk新聞] 中共軍方從此人事異動引起國際矚目，不少外媒也開始深掘軍方內幕，中國時事評論員蔡慎坤也自曝接受多場訪談，甚至揭露內幕消息稱，張又俠曾與習近平在一個小房間內爆發正面衝突。《華爾街日報》也披露張又俠涉嫌向美國洩露中國核武器計劃的核心技術數據，讓張又俠的「落馬」顯得沒有公告中的「違紀違法」那麼單純。 時事評論員蔡慎坤近日發文揭露一段「未經官方證實」的傳聞，約一個月前，張又俠與習近平曾爆發正面衝突。據傳張又俠在一個小房間內當面指責習近平多年來瘋狂整肅軍隊，導致軍人尊嚴盡失、軍隊形象遭到前所未有的自毀，甚至憤而質問：「想把這個黨、這個國家帶向哪裡？」爭吵末了，張又俠甚至拋出驚悚威脅：「我今天不讓你從這裡離開算不算政變？」 中共中央軍委副主席張又俠遭「清洗」落馬。 圖：翻攝自 X 與此同時，《華爾街日報》獲得的官方內部通報則指出，張又俠除了被指控利用裝備發展部職權收受巨額賄賂、提拔李尚福等親信外，最致命的罪名是「涉嫌向美國洩露中國核武器計劃的核心技術數據」。據報導，這份證據據稱來自中核集團前總經理顧軍的供述。若指控屬實，這不僅是單純的貪腐，而是足以動搖國本的「叛國罪」。 杜文

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2 則留言