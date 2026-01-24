中國軍委副主席張又俠 涉嫌嚴重違紀違法落馬
(記者謝自宗台北報導)中國國防部今（24）日證實，中共中央軍委副主席張又俠，以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，遭到立案調查。
近日中國解放軍高層頻頻傳出被整肅，根據中國官媒《央視》報導，中國國防部發言人蔣斌今天證實，中共中央政治局委員、中共中央軍委副主席張又俠，還有中共中央軍委委員、中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中國共產黨黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查、調查。
張又俠為中國解放軍上將，為現任中共中央軍委副主席，曾任中國人民解放軍總裝備部長、中共中央軍委裝備發展部長等要職。
張又俠下台的聲音去年起屢屢被傳，近日傳言成真，被整肅下台。由於軍委副主席位高權重，僅次於習總書記，因此張的下台事關重大，也引發國際間的注意。
