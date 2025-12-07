中國軍工產業收入銳減一成 衝擊解放軍對台動武企圖
王臻明／軍事研究者，本文經授權，摘自作者臉書
路透社日前的報導說，中國軍工產業的收入銳減10%，讓人質疑中國是否能在2027完成攻台的準備。而個人的看法是這樣，前印太司令部司令載維斯將軍是在2021年於國會作證時，提出這個看法。戴維斯將軍所引用的資料，是作證之前幾年內的情報評估結果。那時美中貿易戰還未白熱化，新冠疫情與俄烏戰爭都還沒有爆發。
簡而言之，當時的中國經濟尚未因美中貿易戰而受到影響，新冠疫情的上海封城，讓外資大舉出走的情況，也還沒有發生。整個中國正處於前途一片光明的樂觀氛圍中，這從中國經濟學家林毅夫評估中國經濟規模將在2025年超越美國，就能看出那時中國的自信，連帶的當時的軍事發展計畫，應該也是一片樂觀。
而美中貿易戰與新冠疫情對中國軍事發展的影響，我覺得還比不上俄烏戰爭大，因為從諸多報導可以發現，中國很認真地在研究這場戰爭，希能從中獲取經驗，這一點中國自己也不否認。那中國到底在這場俄烏戰爭中學到什麼，我猜就是「不要太樂觀」，俄羅斯最後竟然打成這樣，應該大大震撼了解放軍。
站在習近平的角度來看，俄軍失敗最關鍵的原因就是貪腐，俄軍的武器裝備，部隊士氣都因為極度腐敗的制度，而使第一階的作戰計畫崩潰。俄羅斯大軍合圍基輔，竟然就是攻不進去，最後只能撤回烏東地區，挖壕苦戰。然後在前線的將領，普丁最信任的盟友，竟然還起兵反叛，差一點把普丁給拉下台。
如果你是習近平，在看了俄烏戰爭的發展以後，你會怎麼做？當然是嚴打貪腐，把那些有問題的將領都革職，特別是自己一手拉拔上來的軍頭，有可能學普里戈津反叛的親信，都先抓起來。這合理解釋了這一波針對解放軍高階將領的大清洗，目的就是想要避免重蹈俄軍的覆轍，消除可能的隱患。
另一方面，這場俄烏戰爭對於彈藥的消耗量，也令所有的軍事專家咋舌，新時代的戰爭遠比二戰時花錢，對於精準打擊彈藥的需求極大，俄烏戰爭爆發不到一年，連北約都已耗盡自己的戰備庫存，就算全速生產，還是緩不濟急。俄羅斯方面更慘，被迫開始使用傳統的鐵炸彈，甚至還向北韓與伊朗救援。
中國在看到這一點後，這幾年不斷加大彈藥的生產與儲存能力，美國媒體CNN在上個月初的一篇報導，就引用衛星圖片（如下圖），分析中國境內的彈藥生產與儲存地點，可以發現中國正在有計畫的大規模擴建這些設施（報導全文下收），其用意再清楚不過，中國已一改過去的樂觀，正在紮實的備戰中。
然而重新訓練與任命可以信任的高階將領，建立新的指揮鏈，掃除根深蒂固的貪腐弊端需要時間，就目前中國擴增彈藥生產與儲存設施的進度來看，也還有一段時間才能達到目標，中國完成攻台準備的目標時間，的確很可能會延遲，想要在2027年完成，將是非常大的挑戰，但中國進行軍事準備的方向，絕對不會改變。
所以台灣還有時間，這也是為什麼必需儘快提高國防預算，進行更多準備。雖然台灣與中國的部隊規模不能相提併論，但在最困難的兩棲登陸戰中，守方每投入一塊錢，攻方可能要投入十塊錢，才能取得優勢。而且國際情勢正慢慢變的對台灣有利，分8年投入1.2兆的國防預算，平均下來並不算多，這是救命錢，國人應該全力支持。
