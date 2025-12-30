中國軍方無人機疑俯瞰台北101 國防部打臉：明顯認知作戰

即時中心／林韋慈報導

中共解放軍東部戰區29日組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開「正義使命2025」軍事演習。央視新聞昨（29）日晚間再度釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓；同時，東部戰區微影音也發布「隨時到台北」影片。對此，國防部今（30）日指出，昨天掌握到相關社群消息，但中共無人機均在24浬以外，「很明顯是中共認知作戰」。

中共軍方官方微博帳號《中國軍號》昨晚發布名為「這麼近那麼美，隨時到台北」的短片，並配上字幕：「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」，暗示解放軍具備軍事行動能力。同時，央視新聞與東部戰區微影音也再次釋出「俯瞰台北」的影片。

對此，國防部下午在記者會中駁斥，這是假訊息。國防部指出，雖掌握社群消息，但中共無人機僅在24浬以外，「這很明顯屬於認知作戰」。國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將舉例，昨中共發布「陸海警環台執法巡查，封鎖基隆、台南、高雄及花蓮四個港口」的訊息，今天又發布影片稱共軍逼近僅剩9海浬，均屬錯假訊息。

朱蕙芳表示，面對中共認知作戰威脅，國防部持續全時監控掌握，並發布備戰操演畫面，透過新聞稿、影片等多元管道向媒體及民眾，以及友盟國家傳達台灣堅守自由與民主的信念，爭取國內外支持。

解放軍今（30）日在臉書指出圍台軍演位置。（圖／擷取自China Military Bugle臉書）

