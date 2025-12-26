中國軍機亂不停 梁文傑喊話蔣萬安：若願在雙城論壇表達立場一定受歡迎

記者陳思妤／台北報導

陸委會副主委梁文傑主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

雙城論壇明（27）日就要登場，但中國軍機艦仍持續擾台。陸委會副主委梁文傑今（26）日喊話台北市長蔣萬安，台灣人民很反感共機擾台，如果到上海能表達台灣立場，一定會受到台灣人民的歡迎。

雙城論壇將在12月27、28日登場，蔣萬安將出席28日主論壇，當天就返回台北。梁文傑今天在陸委會例行記者會中被問到，雙城論壇明天就要登場，但中國軍機持續擾台，會建議蔣萬安在週日主論壇表達台灣立場？他喊話蔣萬安，共機擾台已經變成常態，引起台灣人民非常大的反感，「如果蔣市長到上海可以表達的話，或是他願意的話，我想這個一定會受到台灣人民歡迎」。

梁文傑也強調，陸委會對雙城論壇態度是一貫的，希望論壇秉持原創力的主旨，台北、上海就市政議題交流，焦點放在市政上面。他說，至於雙城論壇有什麼特別作用，其實兩邊之間不只有台北跟上海雙城論壇，南投跟杭州也有兩湖論壇，其他城市也有互訪，城市互訪如果聚焦在市政上面的話，陸委會都是樂見的。

