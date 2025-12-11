中國軍機再擾台！27架次一早出海 國軍全程嚴密監控

即時中心／林韋慈報導

國防部今（11）日表示，自上午9時05分起，陸續偵獲陸續偵獲27架次主、輔戰機及無人機出海擾台，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合中艦假「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍持續運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。





國防部在中午發布新聞稿指出，自今日上午9時05分起，陸續偵獲中國殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機27架次出海活動。



其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、東部及西南空域，配合中艦假「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。



國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

