中國軍機「雷達照射」日戰機 高市早苗發聲斥危險

中國軍機6號對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」，讓中日緊張關係再度升溫，日本首相高市早苗7號在石川縣能登半島地震災區視察時，針對此事表達抗議，強調「這是一個危險的行為，發生這樣的事情令人極度遺憾，我們將冷靜而果斷的應對。」日方堅決要求中方採取措施防止類似事件再次發生。

中國海軍發言人7號下午發表聲明回應，遼寧號航空母艦艦隊在宮古海峽附近進行訓練，此事已提前公佈，日方不顧中方反覆提醒執意派自衛隊飛機多次接近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，還對外發布與事實完全不符的訊息，相關作法相當不負責任。

日本外務次官船越健裕7號也召見中國駐日本大使吳江浩表達抗議，吳江浩倒打一耙，認為是日本自衛隊軍機干擾中國軍隊的訓練。

專家警告，以雷達照射這種挑釁行為可能導致軍事衝突，前航空自衛隊司令官武藤茂樹指出，當雷達頻繁的高強度照射可能導致導彈擊發的情況出現。日相高市早苗的台灣有事論引發中國強烈不滿，中日緊張情勢持續升溫。

