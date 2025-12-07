中國軍機2度雷達照射日本自衛隊戰機 日防衛大臣強烈抗議：極為遺憾
根據《NHK》報導，日中關係持續緊張之際，日本防衛省公布，中國軍方戰鬥機本月6日下午在沖繩本島南東方的公海上空，兩度以機載雷達斷續照射正在執行任務的航空自衛隊戰鬥機。防衛大臣小泉進次郎表示，這起事件「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議，並嚴正要求徹底防止再度發生。防衛省也指出，這是首次對外公布中國軍機對自衛隊機進行雷達照射的情況。
根據小泉的說明，6日下午4時32分到35分左右，在沖繩本島南東方的公海上空，中國海軍航空母艦「遼寧號」起飛的J-15戰鬥機，對一架正在執行「對領空侵犯措施」任務的航空自衛隊F-15戰鬥機進行斷續雷達照射。隨後在同日傍晚6時37分到7時8分之間，同型J-15戰鬥機也以同樣方式，對另一架F-15戰鬥機實施斷續雷達照射。防衛省表示，事件並未造成隊員或機體受損。
小泉強調，這類行為「已超出航空器安全飛行所需範圍，屬於危險行為」，對發生這樣的情況感到「極為遺憾」，並已向中方表達強烈抗議，要求嚴格防止類似情況再度發生。
依照防衛省說法，這次抗議及防止類似事件重演的要求，是由日本外務省亞洲大洋洲局長向駐日中國大使館的次席公使表達；駐中國日本大使館公使也向中國外交部提出抗議。此外，防衛省國際政策課長亦向駐日中國大使館的一名上級大佐傳達相關立場。
報導指出，在日本首相高市早苗就「台灣有事」相關國會答辯屆滿一個月之際，日中關係仍然處於緊張狀態。中方持續要求撤回相關發言，日本方面則認為，該答辯內容並未改變一貫立場，沒有撤回的必要，希望在各層級持續溝通，但雙方對立恐怕將走向長期化。
責任編輯／周瑾逸
