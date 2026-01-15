中國軍武「大外宣洗腦」這3國成冤大頭！她揭案例籲1事：台灣能打贏

政治中心／巫旻璇報導

中國自2009年開始推動所謂的「大外宣」策略，長期藉由影響海外華文媒體、滲透社群平台運作、扶植特定網紅，甚至收購台灣臉書粉專等方式，持續對台灣及國際輿論施加影響。對此，財經網紅胡采蘋指出，這類宣傳操作的影響早已不限於台灣，過去在多個國家都已出現具體且嚴重的後果，值得高度警惕。她也強調，只要資源配置到位、決策方向正確，台灣具備充足的自我防衛能力，「台灣能打贏」，台灣人民同樣有能力守護自己的國家，社會各界也應共同檢視並修正長期受到錯假訊息左右的認知偏差。

胡采蘋指出，委內瑞拉是近年「大外宣」影響最深的案例之一。在總統馬杜羅（左2）任內，委國大幅提高對中國軍購比例，甚至超越俄羅斯。（圖／美聯社提供）





胡采蘋近日在臉書發文表示，其團隊製作一支名為「中共大外宣武器大展」的影片，上線後再度遭遇疑似網軍操作導致觸及率下滑。她指出，影片內容源自研究員彙整的大量研究資料，顯示多個國家因過度相信中國軍事宣傳，導致國防判斷失準，甚至付出沉重代價。胡采蘋指出，委內瑞拉是近年「大外宣」影響最深的案例之一。在總統馬杜羅任內，委國大幅提高對中國軍購比例，甚至超越俄羅斯，其中包括引進被宣稱為「隱形殺手」的JY-27米波雷達。委國官方曾宣稱，該雷達可在300公里外偵測美軍F-35隱形戰機，但胡采蘋指出，米波雷達即使能偵測目標存在，仍難以精確鎖定位置，實戰價值有限。

她進一步提到，去年美軍對委內瑞拉進行海上包圍卻遲未出手期間，中國網路上大量軍事帳號與自媒體將JY-27吹捧為「震懾美軍的關鍵武器」，相關貼文數量高達數百萬則，營造出「美軍忌憚中國武器」的敘事。然而，胡采蘋指出，類似宣傳與實際戰場表現存在明顯落差。她舉例，去年以色列空襲伊朗、精準打擊革命衛隊高層，以及後續美軍B-2轟炸機深入伊朗領空轟炸核設施期間，相關防空系統並未發揮效果，全程幾乎未遭有效反制。她直言，即便留給系統一個月修復時間，結果仍未改變。





胡采蘋全文。（圖／翻攝自臉書＠Emmy追劇時間）









針對失效問題，大外宣說法多將責任歸咎於伊朗防空系統「未全面採用中國整套設備」，而是混用俄羅斯、美國與自製雷達與飛彈。但胡采蘋反駁指出，JY-27早在2019年於敘利亞就曾在實戰中遭摧毀，顯示問題並非單一整合失誤。她認為，目前受大外宣影響並付出代價的國家，已包括敘利亞、伊朗與委內瑞拉。這些國家在大量投入資金採購宣傳型武器後，因防禦能力不足又需重新添購裝備，加上遭遇美軍對灰色油輪的追緝，最終導致財政惡化，伊朗更因此承受巨大壓力。

胡采蘋也談及中國網路社群中常見的「核戰無敵論」，指出部分群體深信中國可憑核武與美國對抗。但她強調，這同樣屬於宣傳敘事。她引述資料指出，美國目前核彈總數逾5000枚，其中約1770枚處於高度戒備狀態；相較之下，中國核彈頭總數約600多枚，多數仍屬未部署狀態，實際可用數量有限。她進一步說明，核武系統的維護成本極高，包括預警衛星、地面雷達、指揮通聯系統與定期翻修。以美國為例，過去30年在核武相關支出已高達1.35兆美元，未來10年仍將再投入近兆美元；反觀中國2025年整體軍費約2500億美元，其中核武預算僅約125億美元，顯示外界對「核彈頭快速暴增」的說法，應審慎看待其宣傳成分。

胡采蘋最後呼籲，立法院正視「大外宣」對社會認知的影響，儘速通過相關國防預算。胡采蘋強調，只要資源到位、決策正確，台灣具備自我防衛能力，「台灣能打贏」，台灣人民也有能力守護自己的國家，社會各界應正視並修正長期受到錯假訊息影響的認知偏差。

















