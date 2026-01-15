中國軍武「大外宣洗腦」這3國成冤大頭！她揭案例籲1事：台灣能打贏
政治中心／巫旻璇報導
中國自2009年開始推動所謂的「大外宣」策略，長期藉由影響海外華文媒體、滲透社群平台運作、扶植特定網紅，甚至收購台灣臉書粉專等方式，持續對台灣及國際輿論施加影響。對此，財經網紅胡采蘋指出，這類宣傳操作的影響早已不限於台灣，過去在多個國家都已出現具體且嚴重的後果，值得高度警惕。她也強調，只要資源配置到位、決策方向正確，台灣具備充足的自我防衛能力，「台灣能打贏」，台灣人民同樣有能力守護自己的國家，社會各界也應共同檢視並修正長期受到錯假訊息左右的認知偏差。
胡采蘋指出，委內瑞拉是近年「大外宣」影響最深的案例之一。在總統馬杜羅（左2）任內，委國大幅提高對中國軍購比例，甚至超越俄羅斯。（圖／美聯社提供）
胡采蘋近日在臉書發文表示，其團隊製作一支名為「中共大外宣武器大展」的影片，上線後再度遭遇疑似網軍操作導致觸及率下滑。她指出，影片內容源自研究員彙整的大量研究資料，顯示多個國家因過度相信中國軍事宣傳，導致國防判斷失準，甚至付出沉重代價。胡采蘋指出，委內瑞拉是近年「大外宣」影響最深的案例之一。在總統馬杜羅任內，委國大幅提高對中國軍購比例，甚至超越俄羅斯，其中包括引進被宣稱為「隱形殺手」的JY-27米波雷達。委國官方曾宣稱，該雷達可在300公里外偵測美軍F-35隱形戰機，但胡采蘋指出，米波雷達即使能偵測目標存在，仍難以精確鎖定位置，實戰價值有限。
她進一步提到，去年美軍對委內瑞拉進行海上包圍卻遲未出手期間，中國網路上大量軍事帳號與自媒體將JY-27吹捧為「震懾美軍的關鍵武器」，相關貼文數量高達數百萬則，營造出「美軍忌憚中國武器」的敘事。然而，胡采蘋指出，類似宣傳與實際戰場表現存在明顯落差。她舉例，去年以色列空襲伊朗、精準打擊革命衛隊高層，以及後續美軍B-2轟炸機深入伊朗領空轟炸核設施期間，相關防空系統並未發揮效果，全程幾乎未遭有效反制。她直言，即便留給系統一個月修復時間，結果仍未改變。
胡采蘋全文。（圖／翻攝自臉書＠Emmy追劇時間）
針對失效問題，大外宣說法多將責任歸咎於伊朗防空系統「未全面採用中國整套設備」，而是混用俄羅斯、美國與自製雷達與飛彈。但胡采蘋反駁指出，JY-27早在2019年於敘利亞就曾在實戰中遭摧毀，顯示問題並非單一整合失誤。她認為，目前受大外宣影響並付出代價的國家，已包括敘利亞、伊朗與委內瑞拉。這些國家在大量投入資金採購宣傳型武器後，因防禦能力不足又需重新添購裝備，加上遭遇美軍對灰色油輪的追緝，最終導致財政惡化，伊朗更因此承受巨大壓力。
胡采蘋也談及中國網路社群中常見的「核戰無敵論」，指出部分群體深信中國可憑核武與美國對抗。但她強調，這同樣屬於宣傳敘事。她引述資料指出，美國目前核彈總數逾5000枚，其中約1770枚處於高度戒備狀態；相較之下，中國核彈頭總數約600多枚，多數仍屬未部署狀態，實際可用數量有限。她進一步說明，核武系統的維護成本極高，包括預警衛星、地面雷達、指揮通聯系統與定期翻修。以美國為例，過去30年在核武相關支出已高達1.35兆美元，未來10年仍將再投入近兆美元；反觀中國2025年整體軍費約2500億美元，其中核武預算僅約125億美元，顯示外界對「核彈頭快速暴增」的說法，應審慎看待其宣傳成分。
胡采蘋最後呼籲，立法院正視「大外宣」對社會認知的影響，儘速通過相關國防預算。胡采蘋強調，只要資源到位、決策正確，台灣具備自我防衛能力，「台灣能打贏」，台灣人民也有能力守護自己的國家，社會各界應正視並修正長期受到錯假訊息影響的認知偏差。
原文出處：中國軍武「大外宣洗腦」這3國成冤大頭！她揭神話破功案例「籲1事」：台灣能打贏
更多民視新聞報導
中國出奧步？出國想快速通關「誤申請1證件」台灣身分遭註銷
中國學生「宿舍慘死」遭醫院運走！「遺體胸口有大洞」官方急解釋
黃安中國開唱遭轟下台！近況失聲、長骨刺「急就醫」醫：1情況恐癱瘓
其他人也在看
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 482
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 95
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 134
國民黨2026出現交棒危機？尚毅夫點名「這縣市」麻煩了
今年底將舉行九合一選舉，上屆取得大捷的國民黨，這次有多個縣市，出現接棒危機。繼美麗島電子報董事長吳子嘉預言國民黨恐有5縣市「藍天變綠地」後，資深媒體人尚毅夫也分析選情，點出新北市麻煩了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 51
陳亭妃若出局誰得利？他揭謝龍介知道票在哪
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果將於今（15）日稍後出爐，民進黨立委陳亭妃、林俊憲誰會出線備受關注。對此，前立委郭正亮認為，如果陳亭妃輸掉初選，她的鐵票支持者可能不會去投票，而陳亭妃和...今日新聞NOWNEWS ・ 28 分鐘前 ・ 47
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 231
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 129
美方軍售首波僅3000億？黃國昌談國防特別預算占比 林冠任：和1.25兆差很大
規模1.25兆的國防特別預算持續卡關，民眾黨主席黃國昌率團訪美之際，紐約時報突揭露台美關稅談判接近尾聲，台灣稅率有望降至15%；黃國昌今（14）日上午召開記者會時指出，與美方會談後發現，1.25兆元的特別條例，除美方已公布的5個項目外，「有相當高比例不是軍購！」對此，代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任今（14）日在臉書直指，對美軍購3000億元和1.25兆落差......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 45
柯志恩喊決戰新潮流 吳子嘉認：不開戰就等死！
民進黨2026高雄市長初選13日結果出爐，由立委賴瑞隆以0.61個百分點微幅差距勝過邱議瑩出線，將代表民進黨迎戰國民黨參選人柯志恩。柯志恩回應表示，未來將是兩人之間的決戰，也是她與新潮流派系的對決，期待展開一場君子之爭。對此，媒體人吳子嘉分析，新潮流派系作風狼性，必定將對手鬥到你死我活，直言柯志恩若堅持君子之爭，就不用打這場選戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
快訊／綠高雄市長初選民調出爐！賴瑞隆勝出
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果出爐，立委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆4位參選人中，由賴瑞隆對比國民黨對手柯志恩民調拿下第一，將代表民進黨參選2026年高雄市長。民進黨本週執行202...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 40
賴瑞隆出線迎戰柯志恩！媒體人揭未來「關鍵2重點」：要慎重
民進黨高雄市長黨內初選結果13日出爐，由立委賴瑞隆勝出。媒體人陳敏鳳分析年底高雄市長選戰，她說，國民黨立委柯志恩是相對強的人選，之後就要看賴瑞隆的整合能力，以及高雄市長陳其邁的輔選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
快訊／民進黨嘉義縣長初選結果曝！蔡易餘大勝26%擊退黃榮利勝出
2026年民進黨嘉義縣長初選電話民調昨（13）日晚間展開，參與初選者包括立委蔡易餘、縣議員黃榮利，3家民調公司有效樣本數達標，民進黨今（14）日上午揭曉結果，64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。民進黨發言人韓瑩宣布，蔡易餘將由選對會下周開會提報中執會進行提名作業，將對決國民黨的參選人王育敏。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 17
民眾黨擬自提「國防預算條例」 黃國昌：赴美後反對院版決心更強烈
藍白昨在立法院程序委員會第8次封殺行政院所提攸關1.25兆元的國防特別預算條例。甫率團訪美回台的民眾黨主席黃國昌今天表示，從美國回來以後，他反對的決心只有更強烈、沒有軟化；他強調，台灣有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，不能成為某些軍火商掮客眼中的大肥肉，民眾黨將自提草案，相關內容他在華府說明清楚。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 24
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
黃國昌結束訪美！ 驚爆1.25兆特別預算並非都是對美軍購
民眾黨主席黃國昌結束72小時旋風式赴美行程，今天（14日）清晨返抵國門，上午9點30分在民眾黨中央黨部召開記者會，透露1.25兆特別預算其實「並非全都是對美軍購」；也證實對美關稅談判基本上已經談妥，但中廣新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
川普承諾伊朗援助將到來？白宮官員曝：總統私下對動武不如表面強硬
川普將進攻伊朗？據 BBC 14日報導，川普在社群上公開呼籲伊朗人民「持續抗議」，甚至承諾「援助已在路上（help is on its way）」，而川普也取消所有和伊朗官員的會議，並聲明在停止殺害人民以前，不會和任何伊朗官員會面。文末補上「讓伊朗再次偉大」的縮寫 ＭIGA。雖然川普態度強勢，各界也不斷謠傳美國將採取行動，但卻有匿名白宮官員透露，川普私下的態度其實不如表面上堅定和強硬。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！民視 ・ 1 天前 ・ 1
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 20
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 16 分鐘前 ・ 1