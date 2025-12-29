中國軍演不只繞台「宰制第一島鏈」 國安人士：強化台灣嚇阻能力是當務之急

中共12/29突宣布對台發動軍演，資料照為海巡署5/25在海上遭遇中共「益陽號」飛彈護衛艦。海巡署提供



中共解放軍今天（12/29）突然宣布對台舉行「繞台軍演」，代號「正義使命-2025」，呼應了美國最新版《中國軍力報告》與《國家安全戰略》清楚指出中國企圖宰制第一島鏈的企圖，對此，國安人士指出，中國持續宰制第一島鏈的企圖非常明確，這3、4個月來，中國持續以弱化整個第一島鏈的嚇阻能力當作目標，加大對周邊的威脅，目的是希望在明年預計4月舉辦的川習會前，創造有利中國談判、交涉的條件。強化台灣的嚇阻與拒止能力是當務之急，也凸顯了強化國防特別條例的重要性。

廣告 廣告

國安人士表示，中國的戰略框架意圖很明確，從現在的時間點往前推算，有幾個重要的時間節點，包括12月31日習近平將會發表新年賀詞、明年（2026年）1月中下旬會有中共中央的對台工作會議，接下來在明年4月還有美中領導人「川習會」。整體而言，北京仍會趁俄烏仍在調停、中東情勢持續發展的情況下，利用國際間關注的空窗，持續對第一島鏈帶來更多複合威脅，從海上灰帶、資訊安全干擾、經濟脅迫，到對各國外交、政策的干擾，也包括在內部的分化。

2025年12月9日，中國與俄羅斯15架軍機舉行第10次聯合空中戰略巡航，日本防衛省統合幕僚監部公布相關資訊，指兩國示威意圖明顯。翻攝自小泉進次郎X@shinjirokoiz

對於日前因為「台灣有事」論導致中日關係緊張，國安人士分析，到12月23日中國的國家公祭日以來，中方相對有變得收斂，雖然中方仍透過宣布制裁行政院顧問岩崎茂，找台階給自己下，並攻擊日本政要「竄訪」台灣，但相較於之前的緊密壓迫已經不成比例。

國安人士指出，對台灣而言，持續強化嚇阻與拒止能力，包括國防嚇阻，是當務之急，目前在立法院待審查的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案特別重要，相關預算有助於台灣短時間強化國防戰力。

IDF「經國號」F-CK-1戰鬥機於空軍2025戰術總驗收-紅外線飛彈射擊暨快速恢復戰備中實彈射擊天劍一型(TC-1)短程空對空飛彈。截自空軍影片

國安人士也強調，台灣社會對於認知、對內政干擾的「拒止」也非常重要，必須強化我社會訊息韌性，不輕易引用任何中國官方對台灣的訊息，無論是安全相關、政治相關、社會生活相關，並要辨認協作，這是政府接下來要持續努力推進的。

更多太報報導

1.25兆軍購不能拖！軍方高層喊話：若不強化國防 連基本防護力都沒了

幕後／中共三航母海空戰力解析！軍方高層：戰備基本量是「這數字」

中國對台發動軍演 國防部：已成立應變中心