中國軍演之際美軍雙航線部署西太 林肯號已移師南海

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨猝然宣布實施「正義使命-2025」對台軍演，並於今日上午進行遠程火力射擊訓練，國軍則以「立即備戰操演」因應。從最新公開資訊可見，美軍現在西太平洋仍部署雙航艦、1艘兩棲突擊艦，原位於菲律賓海的林肯號航艦，已從菲律賓周遭水道進入南海，距離中國華南更近。

比對美國海軍學會新聞網(USNI NEWS)22日與29日發布的美軍航艦動態，從美國朝太平洋前進的林肯號航艦，日前已經在西太平洋活動，在12日結束關島的拜訪行程後，22日已移到位處台灣東南方的菲律賓海；至於華盛頓號航艦與排水量4萬噸的「的黎波里號」兩棲突擊艦，皆駐守在日本或周遭海域。

至於29日最新動態，華盛頓號航艦與的黎波里號兩棲突擊艦並未移動，林肯號航艦則已從菲律賓海進到了南海，雖然美軍及其他公開訊息未揭露該艦取道何處，但可能是從菲律賓群島之間的海域，或者巴林坦海峽通過。

在中共軍演之際，外傳有其他國家的軍機在我國周邊活動，國防部情次室次長謝日升昨日表示，當然有其他國家軍機在台海周邊活動，台海周圍只要在國際航道上，的確有很多飛機活動，至於具體是哪個國家，他無法多做說明。

