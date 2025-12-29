中國軍演之際！他曝美國軍機抵台海周遭

▲今年7月漢光41號演習，空軍幻象2000戰機轉場東部戰力保存。（圖／軍聞社提供）

[NOWnews今日新聞] 中共解放軍東部戰區，今（29）日上午7時30分宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周遭展開演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，並宣布30日將在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。軍事粉專「Taiwan ADIZ」發文表示，有美國軍機抵達台灣周邊，宣告國際空域航行權。

軍演之際，臉書粉專「Taiwan ADIZ」發文指出，神秘美國軍機抵達台灣周邊，並強調「沒有開信號」。該粉專另一則貼文則指，美國軍機接近中國領空，中國空軍廣播警告，對此國防部情次室次長謝日升證實，台海周圍只要在國際航道上，的確有很多飛機活動，至於具體是哪個國家，無法多做說明。

謝日升指出，中國透過「北京國際航行通告室」以民航手段發布飛航公告，設立明日的限航區，是今年首度，過去中共僅在美國時任眾議院議長裴洛西訪台後的軍演曾有相同模式，「聯合利劍」及「海峽雷霆」軍演中，都未有透過民航發布飛航公告的做法。

截至下午3點，國軍共偵獲共艦14艘、海警船14艘，包含馬祖及烏坵等外離島，以及西太平洋兩棲攻擊艦編隊4艘；空中兵力部分，主、輔戰機及無人機89架次，其中67架次進入我應變區。



