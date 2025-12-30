中國軍演亂行程！金門航班大亂 民宿、法院皆受影響

即時中心／林韋慈報導

中國解放軍昨（29）日清晨突宣布展開「正義使命-2025」大規模軍事演習，並於今（30）日在台灣周邊實施實彈射擊，嚴重影響我國飛航空域。多條航路受限，航班被迫改道非慣用航路，導致作業複雜度與空域協調工作量大幅增加，尤其國內航空飛往離島影響最多，金門航班幾乎皆被取消。

交通部民航局統計，截至今（30）日中午12時，國際航班尚無取消，但部分過境航班已取消飛越相關空域；國內航班影響則相對嚴重，其中金門、馬祖航線受衝擊最大。金門航線已取消29架次、馬祖航線取消7架次。若以整個軍演期間統計，金門航線原訂65架次中取消60架次，另有14架次延誤；馬祖航線共取消16架次，受影響旅客近6千人。

民航局指出，已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，並將部分原表定航班以延誤方式處理，演習結束後金門航線可恢復飛航26架次。至於馬祖航線，因演習結束時間已逾末班機時段，將請航空公司於31日調度運能，加開班機疏運旅客。

此次軍演也對民眾生活與工作造成實際衝擊。金門青年旅館「不倒翁輕旅」昨（29）晚在社群平台發文表示，「謝謝中國軍演，明天六點前的飛機全部取消，原訂明天要來的小幫手，最快只能買到1月2日的機票。」

此外，連法院也受到波及。一名任職於台北的林姓律師原訂今（30）日下午飛往金門出庭，卻在昨晚接獲航班因「空域管制」取消的通知，導致庭期被迫延後。她表示，所幸是去程被取消，「不然我就得在金門找煙火跨年了。」有民眾詢問那庭期是否照常開始，該名律師指出，由於雙方律師皆無法到庭，案件勢必只能延期，她也表示自己成為中國軍演下「無法上班」的另類受害者。





