中國軍演前夕 澎防部上士出海潛水失蹤

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國今(29)日針對全台發動軍演，在此之際卻傳出澎防部通資連上士出海潛水失蹤，澎湖縣政府警察局接獲通報後，立即聯絡友軍單位發動協尋，連澎防部海龍部隊也出動，現場留下失蹤人員機車及手機，至今仍無所獲。

13巡防區昨(28)日深夜11時，接獲澎湖縣政府警察局馬公分局勤指中心通報，指稱民眾報案，其友人於28日下午約5時在馬公市山水三連石滬(23°30'31N、119°36'12E)出海潛水迄今未返家，協請協尋；該名男子約下午5時騎乘機車至三連石滬，機車仍停留於三連石滬前。

13巡防區同步通報線上巡邏組及線上巡防艇前往協尋，另通報安檢所加強岸際及港區協尋，並立即申請空偵機，也通報澎湖漁業電台，請鄰近漁船協尋。同時規劃系統搜救圖，轉發各單位加強岸際及海域搜索，連夜對該海域進行海陸空地毯式搜索。

經過連夜搜尋，巡防區共計派遣1艇8人(海上)、7車11人(岸際)及空偵機1架次。鎖港責任區及第三(鎖港)巡邏組會同澎湖縣政府警察局馬公分局鎖港派出所(1車2人)、澎湖縣政府消防局第一大隊澎南分隊(2車4人)持續搜尋岸際未果，澎防部也出動2艘海龍蛙兵快艇，前往現場搜尋；失蹤者為何男、30歲、騎乘機車(手機遺留車內)，為現役澎防部通資連上士。

