中國軍演升高區域緊張 外交部：美加展現對台海安全支持

外交部北美司副司長焦國祐今日指出，從中國軍演至今，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持。(記者陳鈺馥攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國去年底對台發動「正義使命2025」軍演，升高台海緊張情勢。外交部北美司副司長焦國祐今日在外交部例行記者會表示，從中國軍演至今，美國及加拿大持續展現對台海安全的支持。

焦國祐指出，包括川普政府宣布對台軍售，以及簽署經立法完成的2026會計年度國防授權法案，其中納入多項友台條文，並協助台灣防衛能力及整體韌性深化台美在安全及海巡領域的合作，並支持台灣的國際參與，共同促進區域和平與穩定。

廣告 廣告

焦國祐提及，針對中國近期在台灣周邊進行的聯合軍演，升高區域緊張情勢，美國的行政部門及跨黨派友人、聯邦參議院軍事委員會主席、聯邦眾議院外交委員會、眾議院的台灣連線，都有明確表達對台海和平穩定的支持，反對片面以武力或脅迫方式改變現狀，加拿大政府也有就相關情勢表示關切，並支持台海和平穩定。

另外，由台灣與美國於2015年共同創立的多邊平台「全球合作暨訓練架構」(GCTF)已邁入10週年，焦國祐說，去年是「全球合作暨訓練架構」10週年，台灣深化與夥伴國家的合作，有非常豐碩成果。除了跟美國、加拿大、日本、澳洲，也與去年11月宣布加入GCTF的英國，這些理念相近國家密切合作。

焦國祐說明，去年一整年在台灣舉辦5場國際研習活動，在加拿大、立陶宛、澳洲分別辦理3場海外加盟活動，另也在紐約結合我國推動國際參與舉辦了一場活動，去年有來自64國、1330人次參與，顯示GCTF已經成為民主世界夥伴因應全球挑戰的重要平台。

焦國祐提到，台灣持續透過GCTF分享我國在公共治理、科技應用及整體韌性面向的實務經驗，將繼續透過GCTF深化與理念相近國家的合作，扮演全球的關鍵角色。而且GCTF官網網站已全新改版，今年1月重新上線，希望進一步促進國際交流，深化跨領域的合作。

另外，GCTF今年工作重點及海外工作坊規劃？焦國祐說，今年工作重點會聚焦在通訊韌性、關鍵基礎設施防禦、跨國鎮壓、能源韌性等全球性議題，並將持續強化活動效益，積極深化夥伴合作，積極促進青年參與，以提升整體的影響力及GCTF永續發展。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國環台軍演封鎖海空域 法專家：不須入侵就讓台灣窒息

中共想過斬首台灣總統？「1神器」讓解放軍「根本斬首不了」

外資全撤！美智庫分析武力犯台代價：10萬共軍傷亡、中國恐爆兵變

獨家》中共軍演期間聚餐管碧玲遭造謠狂罵 官員：國台辦背後操作

