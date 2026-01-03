中國軍演危及台海國際航道安全 卓榮泰批立院：不譴責中國「我無法接受」

行政院長卓榮泰資料照。2025.12.29主持「中央癌症防治會報第21次會議」。行政院提供



在2025年末中國對台軍演結束後2天，立法院會昨天（1/02）表決通過對行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮的譴責案，卓榮泰今天（1/03）在台中指出，中國在台灣周遭軍演，對空域跟海域都造成影響，「這一定要強烈抗議」，對於立法院藍委譴責他，卓榮泰給予尊重，但是不譴責中國，他無法接受。

卓榮泰今天前往台中港，出席「離岸風場航行空間船舶交通服務中心（VTS）啟用典禮」。卓揆致詞指出，這是今年首場公開行程，但今年總預算還沒審查，內心非常焦慮，只要大家充分合作，政府有信心、有能力在新年將台灣打造成國家富強、人民安康的時代。

卓榮泰在致詞中首先點出台海的重要性，卓榮泰說，台灣海域是全世界最忙碌的海運航線，每年在台灣周遭往來的這些船舶，超過10萬艘次，非常的多。

卓榮泰接著也表示，軍事演習會對繁忙的公海航行造成困擾，對於立法院未譴責中國軍演表示遺憾，「因為中國在我們旁邊這樣軍演，讓我們的領海、我們的空域、海域都造成很大的困擾，畢竟台灣周遭每年有10 萬次的航行通過，非常的忙碌，應該確保安全。」

卓榮泰強調，為了保障航行的安全，「任何國家不要隨便在我們周遭軍事演習，這個一定要表達強烈抗議。」

