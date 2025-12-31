中國軍演各國譴責！國台辦妄稱「對台獨的警告」：是必要正義之舉

記者楊士誼／台北報導

國台辦發言人張晗妄稱，解放軍軍事行動是對「台獨分裂勢力和外部勢力干涉」的嚴正警告、「捍衛國家主權和領土完整」的「必要正義之舉」。（圖／翻攝畫面）

中國解放軍日前展開所謂「正義使命2025」軍演，在台海行軍事挑釁，引發各國譴責。中國國台辦發言人張晗今（31）日在例行記者會上妄稱，解放軍軍事行動是對「台獨分裂勢力和外部勢力干涉」的嚴正警告、「捍衛國家主權和領土完整」的「必要正義之舉」，並稱希望台灣人「同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來」。

國台辦上午召開今年最後一場例行記者會，張晗回答提問時妄稱，解放軍軍事行動是對「台獨分裂勢力和外部勢力干涉」的嚴正警告、是「捍衛國家主權和領土完整的『必要正義之舉』」，她表示，「賴清德當局」搞「台獨分裂活動」，「無原則媚外、無底線賣台」，不惜犧牲民生福利、經濟發展，勾連外部勢力、謀獨挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係、嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害「中華民族」根本利益和「台灣同胞」切身利益。

廣告 廣告

張晗也表示，對於任何台獨分裂行徑絕不容忍、姑息，必將痛擊，「台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題、干涉中國內政必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流」。並宣稱「祖國統一」的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

張晗還表示「兩岸同胞是一家人」，有關軍事行動是針對「台獨分裂活動」和外部勢力干涉，是為了遏止台獨勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護「中華民族」根本利益和「台灣同胞」切身利益，絕非針對廣大「台灣同胞」，希望「台灣同胞」認清「賴清德當局台獨分裂路線」的極端危險性和極端危害性，「同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來」。

另針對中國海警船進入我國禁限制水域執法，張晗則稱，「兩岸同屬一個中國，台灣、澎湖、金門、馬祖都是中國的一部分，根本不存在所謂的『禁止水域』」。她狂妄表示，我方「罔顧過往船舶航行安全」純屬無稽之談。並稱中國海警部門依法在相關海域開展執法巡查，恰恰是為了維護相關海域正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。她也表示，長期以來，「民進黨當局」無視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，「無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民，是造成過往船舶航行風險、嚴重威脅漁民生命財產安全的罪魁禍首」。

更多三立新聞網報導

王世堅開赴中國3+1條件「要用台灣護照」 國台辦氣喊：沒出息

蛤？國民黨要修《國籍法》 國台辦狂挺：陸配參政權應得到維護

國台辦聲援中配錢麗嗆「綠色恐怖」 王定宇酸：讓她專心當中國人恐怖？

宋濤會蕭旭岑！被問國共未來如何合作 國台辦竟稱：願與國民黨共謀統一

