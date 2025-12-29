中國軍演如照妖鏡？律師喊舔共內鬼現形：雙殺蔣萬安、鄭麗文

政治中心／劉宇鈞報導

中共解放軍東部戰區宣布，今（29）日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東進行「正義使命-2025」演習。律師黃帝穎說，中共軍演如照妖鏡，讓檢討被害人的舔共內鬼現形，在政治層面上，也雙殺國民黨主席鄭麗文、台北市長蔣萬安。

黃帝穎以「中共突襲環台軍演形同政治雙殺鄭麗文蔣萬安」為題發文表示，中共東部戰區今突襲式宣布針對台灣舉行環島軍演，中共軍演損害台灣漁民、商務運輸利益，更危害我國安全。

廣告 廣告

黃帝穎提到，鄭麗文受訪竟稱，民進黨錯誤的兩岸政策，就是將台灣推向兵兇戰危，「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉」，擺明對加害人中共卑躬屈膝，完全迎合中共檢討被害人。中共軍演如照妖鏡，讓檢討被害人的舔共內鬼現形。

黃帝穎直言，蔣萬安昨日才到中國參加雙城論壇，共軍今日就宣布突襲軍演，狠狠打臉蔣，代表國民黨聲稱秉持兩岸一中「溝通能帶來和平」都是詐欺話術，蔣大張旗鼓到中國雙城論壇溝通，但獨裁中共是說翻臉就翻臉，馬上突襲軍演打臉蔣。

針對中共在台海周邊進行軍演，國防部強調，中共此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動捍衛中華民國主權。

更多三立新聞網報導

解放軍環台軍演 學者曝關鍵：問題不在蔣萬安，而在習近平不在乎國民黨

環台軍演！王定宇嗆中國「仗著拳頭大霸凌他國」：蔣萬安剛走就被打臉

鄭麗文扯賴清德連累全台 她開嗆：有什麼毛病？誰是加害人看不出來？

許淑華：中共不是狠狠打臉蔣萬安，就是蔣萬安已經變成統戰的宣傳工具！

