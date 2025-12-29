中國軍演威脅台海和平 小笠原欣幸籲強烈抗議、日學者憂影響國際航班

2025年4月2日，解放軍東部戰區發布「雷霆滾滾斬獨道」影片，內容包括於東海海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行打擊。翻攝微博@東部戰區



中國解放軍東部戰區今日（12/29）宣布，即起在台灣周邊發動軍演，日本知名政治學者小笠原欣幸分析，中國此舉恐暗含對日台合作的警告意味，並宣告對台海及東亞和平穩定的重大威脅，呼籲必須對此強烈抗議。

解放軍東部戰區發言人施毅宣布，今日開始將舉行名為「正義使命-2025」演習，包含陸海空三軍和火箭軍，在台灣周邊演練「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目」，聲稱此乃「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

廣告 廣告

對此，目前為台灣清華大學榮譽講座教授的小笠原欣幸在臉書發文表示，此次演習目的雖與以往相同，聲稱是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」，但鑒於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言時機，此舉恐暗含對日台合作的警告意味。

小笠原指出，台灣情治單位早就透露中國將在12月上旬實施軍演，故此次發動演習的時機仍在預期範圍內，但「無論如何，此舉宣告了中國行動對台灣海峽及東亞和平穩定的重大威脅。」

小笠原強調，中國此舉雖以「演習」為名，實質卻是武力恫嚇，而「在一般社會中，持械威嚇他人本來就屬犯罪行為。對此我們必須強烈抗議。」

日本資深媒體人、大東文化大學教授野嶋剛也表示，有報導稱中國境內航空公司已停止飛越台海附近空域，估計往返台灣的國際航班、航線可能被迫調整。

野嶋認為，雖然解放軍本次演習內容與規模尚不明朗，但其以「外部勢力干涉」為由展開演習，應是針對高市早苗的「台灣有事」言論，以及台灣賴清德政府對此表態歡迎而施加的「制裁」。

高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈不滿，並對日本祭出多項外交及經濟反制措施。

更多太報報導

共軍軍演 鄭麗文批賴清德連累2300萬人：台灣有民進黨倒了八輩子霉

中國對台發動軍演 國防部：已成立應變中心

解放軍發布對台軍演最新海報 路透：首次針對「外部勢力」