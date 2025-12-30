中國軍演已達「鎖住台灣」？ 國防部駁斥：勿落入認知戰陷阱

國防部2025.12.30發布最新影片，強調國軍面對中共軍演「從容自若、穩定以對」，並顯示國軍啟動立即備戰操演，海軍噸位最大的基隆級飛彈驅逐艦蘇澳艦（舷號1802）也出動。截自國防部發言人YouTube



中共對台所謂「正義使命-2025」軍演進行第二天，國防部今天（12/30）下午召開臨時記者會，有媒體詢問部分人士指中共此次軍演企圖達到「鎖住台灣」效果，影響海空交通與能源運補，國防部情次室次長謝日升中將嚴正回應，強調中共相關作為「並未構成真正意義上的封鎖」，外界不宜隨其話術起舞，以免落入認知作戰的陷阱。

海巡署副署長謝慶欽今天下午在國防部記者會上說明，海巡署在今天上午9點，會同國防部等國安單位運用聯合情監偵手段，以掌握中共發射兩波的火箭彈，總共有27枚，目前海上船舶人員均安沒有任何事故發生。

廣告 廣告

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，海洋委員會海巡署副署長謝慶欽說明。廖瑞祥攝

謝慶欽也指出，海巡署全程緊盯11艘中國海警船跟4艘公務船動態，確保海警船無法騷擾國內外航行的船舶。對於違法進入我國水域的海警船，均採取一對一方式併航監控強勢驅離。「在中華民國的水域，只有海巡擁有執法權，絕不容許中國海警船僭越。」謝慶欽強調。

對於記者問到中共企圖做到封鎖的「鎖住台灣」、並讓民眾感受到民生物資不足，謝日升表示，外界所討論的「封鎖」說法，本身就是中共試圖營造的敘事框架。謝日升強調，從實際狀況來看，無論是航道、空域或民生運補，都未遭到實質阻斷，「封鎖這件事情，實際上並沒有發生」。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明。廖瑞祥攝

謝日升進一步說明，中共之所以刻意營造「封鎖」的氛圍，主要目的是希望讓台灣社會相信其軍事行動已達成戰略效果，藉此影響民心士氣。他直言，若台灣社會一再順著對方的論述解讀情勢，反而容易落入對方認知作戰的框架之中。

謝日升也強調，國防部將持續以事實為基礎進行研判，並提醒國人保持冷靜與判斷力，不被片面訊息所影響。他也重申，現階段並無任何跡象顯示台灣遭到實質封鎖，國軍將持續掌握動態，確保國家安全與社會運作穩定。

更多太報報導

斥「封鎖台4港口」假訊息 海巡署：中共軍演7枚火箭落24海浬2禁航區

海巡1對1監控驅離中國海警船！管碧玲PO對峙照：感謝不眠不休守護國家

中共剛宣布軍演 海巡署就發現4艘海警船靠近