中國軍演影響航班 國際航線依替代航路部分延誤

金門航空站班機到離看板上，一片紅色醒目通知，航班因軍事演習取消，原定要前往台灣的旅客，只能抽候補號碼牌，希望能在演習結束後順利啟程。

旅客說道，「聽天由命啊，有就搭，沒有就算了。」、「候補2百多號，我看是補不到了。」

中國圍台軍演導致金門馬祖航線，除了終端空域受影響，業者也考量，航班起飛後無法即時返航，統計金門航線已取消60架次，馬祖航線取消16架次，約6000名旅客被影響。

旅客楊先生表示，「可能到北投去洗個溫泉這樣，不然等待時間太長了。」

廣告 廣告

民航局協調航空業者在演習結束後，增開金門航線加班機10架次。

馬祖航線因演習結束後，超過末班機時間，將在31日協調業者加開班機疏運。

國際航線部分雖無航班取消，不過桃機公司提醒，受台北飛航情報區部分航路及空域受限，航管因應措仍可能導致延誤。

東北季風報到，宜蘭烏石港賞鯨團客不多，受中國環台軍演影響，遊客更少，港區多為整備船隻的的漁民。

當地漁會提醒，務必注意可能受影響的海域。

頭城區漁會總幹事鄭閔澤表示，「針對警戒的範圍，還是要請漁民儘量少過去，避免發生一些意外發生。」

台東區漁會總幹事吳柏成指出，「軍演的區域就是比較特殊一點，所以這個安全疑慮，當然漁民也非常無奈。」

台東漁會表示，此次演習屬對岸單方面公告，區域較特殊，高度關注相關動態。至於，這次軍演實彈射擊範圍，在我國南端海域，距離鵝鑾鼻僅約9浬，一團正好來到鵝鑾鼻步道的遊客，行程不受影響，有人拿出相機拍攝海面，有人為駐守在當地的國軍加油。

記者問：「有沒有看到阿兵哥？你們來玩會不會氣氛覺得很怪？」

遊客說道，「 有啊，昨天路上就看到了，不會啊，還是正常。」

交通部航港局則表示，軍演不影響我國各商港船舶進出，我方持續監視船舶動態、密切橫向聯繫。

更多公視新聞網報導

美日韓外長關切中國軍演 籲停止破壞台海穩定行為

中共「海峽雷霆」軍演釋出短片 首次模擬攻擊台天然氣接收站

中共軍演於東海遠火實彈射擊 國軍啟動備戰操演監控

