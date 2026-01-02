中國軍演後藍白續卡總預算 行政院：不利今年部隊戰演訓任務

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共在2025年末以「正義使命」為名舉行軍演，中國國台辦主任宋濤昨(2日)再度恐嚇，「將採取更加有力的行動」，不過，藍白立委5度封殺1.25兆國防特別預算，而且仍拒審今年度中央政府總預算，讓國防部今年度780億餘元受影響，行政院表示，衝擊各型機艦、戰甲砲車等裝備維保及彈藥、油料等籌補，不利部隊戰演訓任務遂行。

立法院財委會將於5日邀請行政院主計總處、財政部、國防部、海委會就「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」進行專題報告，並備質詢。

根據主計總處報告指出，115年度總預算未審議通過不得動支2992億元，其中新興計畫1017億元，經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元。

對國家安全影響，在國防部方面，新興計畫27億元將不得辦理，包括「戰傷手術及急救醫療設備整備」軍事醫療投資計畫等，將不利平、戰時救命與續命裝備之更新。另經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計725億元，倘預算遲未通過，將影響後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育。

國防部進一步指出，後勤及通資整備編列1636億元，僅能在114年度1172億元範圍內支應，影響「M-2000等7型機零附件戰備存量需求」、「標槍飛彈籌補」、「5.56公厘步槍鋼心彈」及「戰術數據鏈路暨聯戰指管系統」等各型機艦、戰甲砲車裝備維保與彈藥籌補及指管系統維護等。

另重要裝備採購編列1188億元，僅能在114年度1030億元範圍內支應，影響也影響「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」與「F-16型機作戰支援莢艙暨武器彈藥籌購案」等新式武器裝備付款及交運。

在海委會部分，新興計畫2.4億元將不得辦理，包括整建海巡老舊基層廳舍，汰換老舊 3、4G-M 化偵查系統，補強碼頭風化危安工程等，恐影響海巡執勤量能、查緝反毒效能。經常性經費及延續性計畫超過114年度預算部分計2.4億元，倘預算遲未通過，將影響海巡同仁執勤時之安全保障。

