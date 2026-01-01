中國軍演後辦惜別餐敘 管碧玲致歉:持續監控沒有絲毫鬆懈

政治中心／綜合報導

中國去年發動實彈軍演，派出多艘海警船侵擾，我海軍與海巡艦艇嚴密監控，平面媒體卻踢爆12/31軍演尚未正式結束，海委會主委管碧玲卻到高雄餐敘，對此管碧玲臉書致歉，強調是副主委歸建與分署長退伍，期間也嚴密監控狀況，任何批評都虛心接受，不少網友留言支持，前國民黨立委游毓蘭也來贊聲。

去年底中國發動"正義使者-2025"實彈軍演，派遣多艘海警船侵擾，我國海巡艦艇嚴密監控，直屬單位海委會主委管碧玲，卻被爆出在軍演期間餐敘。

中國軍演隔天辦惜別餐敘 管碧玲致歉：持續監控沒有絲毫鬆懈

中國實彈軍演，我海巡艦艇嚴密監控。（圖／民視新聞）





平面媒體揭露，管碧玲與兼任海巡署長的副主委張忠龍等人，31號到高雄餐敘，儘管軍演只到30號傍晚，但沒有宣布結束，餐敘時間引發討論，管碧玲在臉書致歉。

管碧玲稱未斷然取消惜別餐會，任何批評都虛心接受，她指出當天是2025最後一次主管會報，碰上副主委歸建與分署長退伍，因為兩人貢獻卓越，安排惜別餐敘，卻碰上中國軍演，考量中方船艦陸續駛離，才沒有取消餐敘，強調即使餐敘或到解除應變，海巡署持續監控海面狀況，沒有絲毫鬆懈，網友也支持，稱不需要道歉，軍演都結束了，老共一直來亂，愈是要維持正常生活不要受到影響，前國民黨立委游毓蘭也來贊聲，喊話管媽加油，挺妳！帶人帶心，海巡感謝有妳陪伴領導。





海委會主委管碧玲遭爆，在軍演期間餐敘，前藍委游毓蘭留言力挺。（圖／民視新聞）





立委（國）牛煦庭：「對於指揮的效率也好，對於社會的觀感來說，都是比較負面的示範，聯繫匯報可以有比較彈性的時間，可以做安排嘛，怎麼樣等到軍演結束之後，大家比較空的時候再來做聯繫，也未嘗不可。」

立委(民) 李坤城：「在這個比較敏感的時刻，針對這件事情管主委也立刻道歉了，但是最該譴責的還是中國的軍演，趁機要擾亂台灣的社會還有民心士氣。」

台灣青年世代交流協會理事長陳俐甫：「臨時性的演習，其實國家並沒有提高戰備，所以我們還是可以維持正常的生活，我們維持正常的生活，不忘記中國對我們的威脅，這就是使中共的統戰，跟認知戰的效果降到最低。」

中國發動對台軍演，意外讓海巡成為媒體焦點。















