中國軍演後首談話 總統:非單一事件.北京威權續擴張

政治中心／林靜、胡景順 台北報導

中國對台發動軍演，總統賴清德今（31號）主持將官晉任授階典禮，首度針對演習發表談話，除了感謝國軍努力，更肯定國軍快速應變、鎮定以對、從容自若，總統也強調中國對台軍演並非單一事件，從日本、南海到台灣，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域穩定也帶來高度不確定。

總統賴清德主持一月份將官晉任授階典禮，親自為晉升將官們掛階，也肯定國軍這段期間的努力，畢竟前一天，中國才對台發動2025環台軍演。

同場出席的，還有國防部長顧立雄及參謀總長梅家樹，兩人在典禮開始前場邊低聲交談、還數度提及台海及巴士海峽等議題，而總統致詞，也首度針對中國演習，發表談話。

近日中國在台灣周邊，海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變以變制變，以及反制封鎖能力，鎮定以對從容自若，驗證了平時訓練的成果，我要藉這個機會，再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹，的努力和辛勞。

賴總統感謝國軍官兵，沈著冷靜以對各種挑戰，不過話鋒一轉，針對軍演行動，總統特別提及，這並非單一事件。





中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張，升高脅迫對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運貿易與和平，面對當前多變的敵情及手段，我期許各位將軍及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。

應對中國威脅，我方沒有鬆懈本錢，謹慎應對，建構防衛實力，才能確保國家安全。





