中國軍演恐嚇太惡劣！歐盟、英德法「全發聲明挺台」 外交部回應了
即時中心／高睿鴻報導
為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；歐盟對外事務部、英國、法國、德國等3國外交部，更分別發表聲明，嚴正關切中國近日在台灣周圍進行大規模聯合軍演，強調台海和平穩定對全球和平與繁榮的重要性。對此，台灣外交部也表達誠摯感謝。
據外交部轉述，歐盟EEAS聲明指，維護台海現狀攸關歐盟直接利益，台海和平穩定，對於區域及全球安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。另，英國外交部聲明強調，台海和平對全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在台海使用武力或脅迫，及任何片面破壞現狀的作為。法國外交部聲明則指，台海和平穩定關乎全球安全與繁榮，法國密切注意中國相關軍演行動；法方支持台海和平穩定、反對任何以武力與脅迫手段，片面改變台海現狀。
另，德國外交部則強調，中國軍演加劇台海緊張局勢、並危及台海穩定，台海和平穩定對區域、國際之安全與繁榮具有戰略意義，任何現狀改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。我國外交部則認為，以上相關聲明，均再次展現歐洲堅定支持台海和平穩定的立場；外交部長林佳龍也因此向這些國際盟友，再次表達誠摯感謝。
我國國防單位已密切注意中國武力威脅狀況。（圖／民視新聞資料照）
林佳龍表示，相關聲明充分展現歐洲高度關切，中國透過軍演、片面升高台海緊張局勢的不當作為；以及歐洲堅定支持台海和平穩定現狀的立場。外交部則強調，對於維持台海現狀的和平穩定，國際社會皆已有高度共識；因此呼籲中國，立即停止不負責任的片面軍事挑釁行徑、尊重以規則為基礎的國際秩序，停止破壞台海及區域和平穩定與安全。
外交部最後也說，台灣作為國際社會負責任的成員，將持續與歐盟及所有理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。
原文出處：快新聞／中國軍演恐嚇太惡劣！歐盟、英德法「全發聲明挺台」 外交部回應了
