中國軍演惹眾怒！美國務院要北京克制 外交部：台海和平穩定是國際共識
即時中心／綜合報導
2025雙城論壇甫結束，中國在週一（29日）突宣布進行圍台實彈軍演，引發區域國家高度關切。美國國務院在週四（1日）對此發表聲明，批評中國加劇緊張情勢，敦促北京當局應克制，停止對台施加軍事壓力，轉而進行有意義的對話，同時也強調美國反對片面改變現狀的行為。對此，我外交部今（2）日對於美國政府的聲明表示感謝，並強調台美共享自由民主理念價值，維持台海和平穩定更已是國際共識。
外交部指出，美國國務院在週四（1日）發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，指出中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述，已升高不必要之緊張。美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話；同時美方也支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。
對於美國國務院的聲明，外交部長林佳龍表示歡迎，並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。林佳龍認為，台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。
另外，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，林佳龍也強調，台灣將持續與美國及所有理念相近國家，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。
